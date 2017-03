Košice budú mať počas leta deväť pravidelných liniek

Košické letisko bude počas letného letového poriadku (od 26. marca do 28. októbra tohto roka) vybavovať pravidelné linky leteckých dopravcov....

BRATISLAVA 26. marca (WebNoviny.sk) - Košické letisko bude počas letného letového poriadku (od 26. marca do 28. októbra tohto roka) vybavovať pravidelné linky leteckých dopravcov do deviatich destinácií s vyše šesťdesiatimi odletmi týždenne. Letecká spoločnosť Austrian Airlines zvyšuje počet letov z Viedne do Košíc a späť z desať na dvanásť týždenne, maďarský Wizz Air bude z a do Londýna lietať osemkrát týždenne, z toho v nedeľu dvakrát denne, poľský LOT bude od júna prevádzkovať okrem šiestich ranných aj tri popoludňajšie lety do Varšavy.



"Letný letový poriadok prináša cestujúcim viac letov. Na palube štyroch sieťových dopravcov je stále dostupných vyše päťsto destinácií po celom svete s odletom z Košíc a jediným prestupom. Vďaka spoločnosti LOT bude napríklad cesta do Severnej Ameriky kratšia ako kedykoľvek predtým," uviedol výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska Košice - Airport Košice, a. s., Michael Tmej..



České aerolínie budú pravidelné letecké spojenie z Košíc do Prahy a späť prevádzkovať osemnásťkrát týždenne, do Bratislavy osemkrát a do Kyjeva trikrát v týždni. Linky Wizz Air na anglické letiská Doncaster Sheffield a Bristol budú v prevádzke dva razy a Turkish Airlines do Istanbulu a späť štyrikrát týždenne. Z Košíc bude počas letnej sezóny leteckými charterovými spojmi dostupných ďalších pätnásť destinácií.