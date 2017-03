Košičanku vystrašila pošta, v obálke objavila biely prášok

BRATISLAVA 11. marca (WebNoviny.sk) - Polícia v Košiciach prijala oznámenie o náleze obálky s bielym práškom. Ako agentúru SITA informoval košický policajný hovorca Alexander Szabó, obálku našla žena vo svojej poštovej schránke na Viedenskej ulici. Polícia miesto nálezu zabezpečila, prijala nutné opatrenia a zavolala hasičov.



Podľa doterajšieho vyšetrovania sa skutku dopustil neznámy páchateľ, ktorý v nezistenom čase do poštovej schránky v bytovke hodil neznámy prášok bielej farby, ktorý vykazoval znaky nebezpečnej látky. Do kontaktu s práškom prišli najmenej štyri osoby, ktoré previezli na pozorovanie do nemocnice. Polícia už začala trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozovania, kde páchateľovi hrozí väzenie na štyri až 10 rokov. .