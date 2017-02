Košičania v dohrávke zdolali na domácom ľade Trenčanov

KOŠICE 31. januára (WebNoviny.sk) - Hokejisti HC Košice sa v tabuľke Tipsport ligy posunuli na 2. priečku o bod za lídrov z Banskej Bystrice. Košičania preskočili Nitranov vďaka úspešnému zvládnutiu utorkového dohrávaného stretnutia 41. kola, v ktorom si na svojom ľade poradili s Duklou Trenčín 6:4 (2:1, 3:1, 1:2). Stretnutie sa malo pôvodne hrať už minulý piatok, ale pre úmrtie trénera a generálneho manažéra Dukly Jána Kobezdu sa neuskutočnilo.. Trenčania vedení staronovým koučom Júliusom Pénzešom síce dokázali vyrovnať na 1:1 i 2:2, ale domáci si v priebehu druhej tretiny vypracovali trojgólový náskok aj vďaka dvom zásahom navrátilca do košického dresu Rudolfa Hunu (prišiel z Liptovského Mikuláša). Hostia sa však v treťom dejstve dotiahli zásluhou Tomáša Bulíka a Juraja Bezúcha na 4:5, ale 5 sekúnd pred koncom pridal do prázdnej bránky druhý presný zásah Tibor Varga a spečatil piaty triumf Košíc nad Trenčínom v aktuálnej sezóne. 9. Boltun (L. Nagy, Tibor Varga), 16. Tibor Varga (Jenčík, L. Nagy), 23. Rudolf Huna (J. Milý, Bicek), 33. Matejka (L. Nagy, Boltun), 39. Rudolf Huna (Suja, Šmach), 60. Tibor Varga - 15. Bulík (Holenda, J. Ručkay), 21. Marcel Hossa (Bezúch), 47. Bulík (Cebák, Sojčík), 51. Bezúch (Bohunický) 5:3 na 2 min, 1:2, 0:0, Štefik, M. Novák - Gavalier, Smrek, 2994 divákov Zostavy: Habal - Deyl, M. Dudáš, J. Vašíček, Šmach, Jankovič, E. Šedivý, Matejka, T. Klíma - L. Nagy, Boltun, Tibor Varga - Jenčík, Suja, Spilar - Rudolf Huna, J. Milý, Bicek - P. Bartoš, Vrábeľ, Šoltés Volden - Bohunický, E. Bagin, Holenda, Cebák, Hatala, Drgoň, Pavúk, Misenev - Bezúch, J. Švec, Marcel Hossa - J. Ručkay, Bulík, Sojčík - J. Gašparovič, Sádecký, R. Tománek - Denis Hudec, Šimun, M. Hecl 2. Košice 44 24 5 3 1 1 10 154:95 90 3. Nitra 44 27 0 2 1 2 12 160:120 88 4. Žilina 44 19 3 1 3 2 16 138:124 70 5. Poprad 44 16 3 2 4 2 17 125:129 64 6. Martin 43 17 1 2 2 3 18 115:125 62 7. Zvolen 44 18 1 1 2 1 21 123:139 61 8. Liptovský Mikuláš 44 13 5 1 2 0 23 115:143 53 9. Trenčín 44 12 2 3 5 1 21 111:138 52 10. Nové Zámky 43 11 5 0 4 3 20 106:126 50 ----------------------------------------------------------------------- HK Orange 20 20 2 0 0 0 0 18 20:82 6 Poznámka: počet zápasov, výhry - 3 body, výhry po predĺžení - 2 body, výhry po samostatných nájazdoch - 2 body, prehry po predĺžení - 1 bod, prehry po samostatných nájazdoch - 1 bod, prehry - 0 bodov, skóre, body.

KOŠICE 31. januára (WebNoviny.sk) - Hokejisti HC Košice sa v tabuľke Tipsport ligy posunuli na 2. priečku o bod za lídrov z Banskej Bystrice. Košičania preskočili Nitranov vďaka úspešnému zvládnutiu utorkového dohrávaného stretnutia 41. kola, v ktorom si na svojom ľade poradili s Duklou Trenčín 6:4 (2:1, 3:1, 1:2). Stretnutie sa malo pôvodne hrať už minulý piatok, ale pre úmrtie trénera a generálneho manažéra Dukly Jána Kobezdu sa neuskutočnilo.. Trenčania vedení staronovým koučom Júliusom Pénzešom síce dokázali vyrovnať na 1:1 i 2:2, ale domáci si v priebehu druhej tretiny vypracovali trojgólový náskok aj vďaka dvom zásahom navrátilca do košického dresu Rudolfa Hunu (prišiel z Liptovského Mikuláša). Hostia sa však v treťom dejstve dotiahli zásluhou Tomáša Bulíka a Juraja Bezúcha na 4:5, ale 5 sekúnd pred koncom pridal do prázdnej bránky druhý presný zásah Tibor Varga a spečatil piaty triumf Košíc nad Trenčínom v aktuálnej sezóne. 9. Boltun (L. Nagy, Tibor Varga), 16. Tibor Varga (Jenčík, L. Nagy), 23. Rudolf Huna (J. Milý, Bicek), 33. Matejka (L. Nagy, Boltun), 39. Rudolf Huna (Suja, Šmach), 60. Tibor Varga - 15. Bulík (Holenda, J. Ručkay), 21. Marcel Hossa (Bezúch), 47. Bulík (Cebák, Sojčík), 51. Bezúch (Bohunický) 5:3 na 2 min, 1:2, 0:0, Štefik, M. Novák - Gavalier, Smrek, 2994 divákov Zostavy: Habal - Deyl, M. Dudáš, J. Vašíček, Šmach, Jankovič, E. Šedivý, Matejka, T. Klíma - L. Nagy, Boltun, Tibor Varga - Jenčík, Suja, Spilar - Rudolf Huna, J. Milý, Bicek - P. Bartoš, Vrábeľ, Šoltés Volden - Bohunický, E. Bagin, Holenda, Cebák, Hatala, Drgoň, Pavúk, Misenev - Bezúch, J. Švec, Marcel Hossa - J. Ručkay, Bulík, Sojčík - J. Gašparovič, Sádecký, R. Tománek - Denis Hudec, Šimun, M. Hecl 2. Košice 44 24 5 3 1 1 10 154:95 90 3. Nitra 44 27 0 2 1 2 12 160:120 88 4. Žilina 44 19 3 1 3 2 16 138:124 70 5. Poprad 44 16 3 2 4 2 17 125:129 64 6. Martin 43 17 1 2 2 3 18 115:125 62 7. Zvolen 44 18 1 1 2 1 21 123:139 61 8. Liptovský Mikuláš 44 13 5 1 2 0 23 115:143 53 9. Trenčín 44 12 2 3 5 1 21 111:138 52 10. Nové Zámky 43 11 5 0 4 3 20 106:126 50 ----------------------------------------------------------------------- HK Orange 20 20 2 0 0 0 0 18 20:82 6 Poznámka: počet zápasov, výhry - 3 body, výhry po predĺžení - 2 body, výhry po samostatných nájazdoch - 2 body, prehry po predĺžení - 1 bod, prehry po samostatných nájazdoch - 1 bod, prehry - 0 bodov, skóre, body.

Vytvor diskusiu......

Tip:

NEW YORK 1. februára (WebNoviny.sk) - Basketbalisti San Antonio nedovolili Russellovi Westbrookovi ani jeden bod v záverečnej štvrtine...The Special One chce apelovať na mladých hráčov, aby neodchádzali za zárobkom do Číny a radšej zostali v kvalitných kluboch na starom...DALLAS 1. februára (WebNoviny.sk) - Slovenský hokejový obranca Zdeno Chára gólom prispel k víťazstvu Bostonu na ľade Tampy Bay v...Hľadaj v článkoch na Spravy.pozri.sk