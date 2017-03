Korupcia je podľa generálneho prokurátora Čižnára aj na najvyšších miestach

BRATISLAVA 14. marca (WebNoviny.sk) – Korupcia je podľa generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára aj na najvyšších miestach.



„Netrvárme sa, že korupcia nie je na najvyšších miestach. Ona tam je. Je tam, bola tam a dlho tam bude. Dúfam, že o nej nebudeme len rozprávať, ale aj bojovať. Korupcia je rakovina spoločnosti,“ vyhlásil v utorok Čižnár na seminári Zvyšovanie právneho povedomia v oblasti prevencie korupcie a boja proti korupcii za účasti premiéra Roberta Fica..



Podľa generálneho prokurátora korupcia ohrozuje právny štát, demokraciu a morálne zásady spoločnosti. Boj proti korupcii je podľa Čižnára výraznejší od roku 2004. Dovtedy boli jeho výsledky takmer nulové. „Pomohla rekodifikácia trestných kódexov v roku 2005,“ uviedol.





Prokuratúre vo vyšetrovaní korupcie podľa šéfa prokurátorov bráni fakt, že niekto oznámi korupciu, ale potom oznámenie redukuje, keď zistí, že aj on môže byť trestaný.



„Lebo túto skutočnosť musí oznámiť dobrovoľne a včas. Niektorí prišli, že oznamovali korupciu spred troch rokov, ale aj oni by boli stíhaní. Vtedy na všetko zabudnú. Nás potom kritizujú, že my sme to neobjasnili,“ upozornil. Predpoklad úspešného boja proti korupcii je podľa Čižnára ten, keď orgány činné v trestnom konaní vedia o korupcii. „Ak sa oznámi korupcia ex post, je dôkazná núdza a ide o tvrdenia proti tvrdeniu. Pre nás je podstatné vedieť o korupcii, keď prebieha, pretože sa dajú zachytiť použiteľné dôkazy,“ zdôraznil.



Čižnár je za ochranu pre oznamovateľov korupcie, ale nie je za finančné benefity pre oznamovateľov. „Proti tomu som. Bola aktivita, aby oznamovatelia boli úplne beztrestní. Neodporúčal by som to,“ dodal.



