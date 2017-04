Koptská cirkev v Egypte zrušila po bombových útokoch veľkonočné oslavy

Egyptská koptská pravoslávna cirkev zrušila obvyklé oslavy veľkonočných sviatkov pripadajúcich na tento víkend. Cirkev to oznámila v súvislosti....

KÁHIRA 12. apríla (WebNoviny.sk) - Egyptská koptská pravoslávna cirkev zrušila obvyklé oslavy veľkonočných sviatkov pripadajúcich na tento víkend. Cirkev to oznámila v súvislosti so smútkom po nedeľňajších bombových útokoch v severnom Egypte.



Hovorca cirkvi v internetovom vyhlásení doplnil, že oslavy veľkonočných sviatkov sa obmedzia iba na bohoslužby v predvečer veľkonočnej nedele. A samotná veľkonočná nedeľa bude venovaná prejavom sústrasti a kondolenciám pozostalým obetí bombových útokov z 9. apríla..





Spolu 46 koptských kresťanov zahynulo a desiatky ďalších utrpeli zranenia, keď na dva kostoly, kde slávili Kvetnú nedeľu, zaútočili zradikalizovaní príslušníci džihádistickej skupiny Islamský štát (IS). Prvá bomba vybuchla v Kostole sv. Juraja v Tantá a druhá pred Kostolom sv. Marka v Alexandrii.



Egyptská vláda v reakcii na tieto činy vyhlásila celoštátny trojmesačný výnimočný stav. V tejto situácii dochádza k rozšíreniu právomoci armády a úradov, čo im má dopomôcť k aktívnemu boju proti islamským radikálom.



V Egypte žije zhruba osem miliónov koptov, ktorí tak tvoria desať percent z celkového počtu obyvateľov krajiny. K náboženským nepokojom medzi koptmi a moslimami v krajine dochádza stále a často sa končia obeťami.



, ,