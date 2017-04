Kontroly dováženého hydinového mäsa sa musia zvýšiť, tvrdia hydinári

Kontroly dovážaného hydinového mäsa by sa mali zvýšiť, a to najmä u veľkoobchodníkov. Navrhujú to ako jedno z opatrení zástupcovia Únie hydinárov....

BRATISLAVA 3. apríla (WebNoviny.sk) - Kontroly dovážaného hydinového mäsa by sa mali zvýšiť, a to najmä u veľkoobchodníkov. Navrhujú to ako jedno z opatrení zástupcovia Únie hydinárov Slovenska, ktorí reagovali na kauzu nevyhovujúceho brazílskeho mäsa na Slovensku. Okrem toho požadujú, aby sa zaviedol stály veterinárny dozor u prebaľovacích a rozrábacích prevádzok na hydinu. Navrhujú tiež, aby kontrola potravín vo verejnom stravovaní prešla do pôsobnosti Štátnej veterinárnej a potravinovej správy.





Ako na pondelkovom brífingu hydinári skonštatovali, Slovensko už viac ako desať rokov nie je sebestačné vo výrobe hydinového mäsa a v rámci krajín Európskej únie je v tomto smere na predposlednom mieste. "Dnes je sebestačnosť iba na úrovni 54 % a podiel slovenského hydinového mäsa na pultoch obchodných reťazcov je iba 44 %. Zvyšok ponuky predstavuje dovážané hydinové mäso, ktoré je v posledných rokoch spájané s viacerými potravinovými aférami,“ zhodnotil riaditeľ ÚHS Daniel Molnár. Ročne sa pritom na Slovensko dovezie viac ako deväť tisíc ton hydinového mäsa z Brazílie. .



Na Slovensku sú len štyria spracovatelia



Podľa Molnára sú na Slovensku v súčasnosti len štyria slovenskí spracovatelia hydiny, avšak 49 prevádzok, ktoré prebaľujú zahraničné mäso a desiatky skladov a veľkoobchodníkov, ktorí dodávajú tiež prevažne zahraničné mäso. ÚHS preto navrhuje zriadiť stály veterinárny dozor u prebaľovacích, či rozrábacích prevádzok.



Zástupcovia hydinárov zároveň poukázali na fakt, že Slovensku sa nedarí riešiť situáciu v zariadeniach spoločného stravovania a školského stravovania. Podiel dovážaného hydinové mäsa je podľa ÚHS v takýchto prevádzkach na úrovni 90 %. "Stravovacie zariadenia podľahli tlaku distribútorov a okolia na prípravu jedla z lacného a najmä nekvalitného dováženého mäsa, čím prichádza k ohrozeniu zdravia stravníkov,“ upozorňujú hydinári. Navrhujú preto, aby sa kontrola potravín v zariadeniach spoločného prešla pod Štátnu a veterinárnu správu, ktorá v súčasnosti na kontrolu týchto prevádzok dosah nemá. Hydinári tiež navrhli, aby boli reštaurácie povinné označovať pôvod potravín v jedálnych lístkoch.



Povinným nákupom hydiny od domácich výrobcov v školských jedálňach by sa podľa ÚHS mohol zvýšiť podiel spotreby slovenského mäsa. "Je nevyhnutné, aby zariadenia verejného a školského stravovania varili iba z domáceho hydinového mäsa, ktoré podlieha prísnej kontrole,“ vyhlásil Molnár.



Zhodnotili aj situáciu na trhu s vajcami



Okrem problematiky brazílskeho hydinové mäsa ÚHS zhodnotili situáciu na trhu s vajcami. Podľa hydinárov sa Slovensku podarilo zažehnať šírenie vtáčej chrípky, a to vďaka dôkladným opatreniam, keďže vírusové ochorenie sa nedostalo do žiadnych chovov.



Napriek tomu, že Slovensko je vo výrobe konzumných slepačích vajec samostatné, Únia hydinárov stále eviduje dovoz tejto komodity zo zahraničia, a to najmä z Poľska, ale aj Belgicka, Litvy, či Holandska. V minulom roku podľa hydinárov stúpol dovoz poľských vajec na Slovensko v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 32 %. S blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami preto hydinári slovenských spotrebiteľov vyzývajú, aby pozorne kontrolovali pôvod výrobkov, ktoré kupujú.



(SITA, suaj),201704030111



, ,