Kontrolóri na celom Slovensku preveria kvalitu mäsa z Brazílie

BRATISLAVA 21. marca (WebNoviny.sk) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) nariadilo kontrolu všetkých živočíšnych produktov, ktoré sa vyrobili v Brazílii a predávali sa na Slovensku.



Cielené kontroly až do odvolania .



Štátna veterinárna a potravinová správa preverí, či mäso, ktoré sa doviezlo do členských krajín Európskej únie, nebolo spracované po záruke a nebolo napadnuté salmonelózou. Informovalo o tom MPRV.





„Po zverejnení informácií o podvodoch s brazílskym mäsom začali naši veterinárni inšpektori okamžite konať. Potvrdzuje sa, že potraviny, ktoré precestovali tisícky kilometrov z tretích krajín môžu niesť vážne riziko. Na Slovensku máme kvalitné potraviny, ktorých výroba podlieha podrobným kontrolám v rámci celého procesu. Apelujem na slovenských spotrebiteľov, aby sledovali krajinu pôvodu nakupovaných potravín,“ uviedla ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná.



Predmetom cielených kontrol je zmonitorovanie, či sa na slovenskom trhu nachádzajú produkty živočíšneho pôvodu vyrobené v Brazílii a ich odber na laboratórne vyšetrenie. Maloobchody musia pozastaviť predaj brazílskeho mäsa až do vykonania laboratórnych vyšetrení. Cielené kontroly sa budú vykonávať až do odvolania.



Škandál v Brazílii nemá obdobu



Podľa agrorezortu mäsový škandál v Brazílii nemá obdobu. Ministerstvo pôdohospodárstva pripomína, že Brazília je najväčší svetový vývozca červeného mäsa a svoje mäsové výrobky, ako aj produkciu vyváža do 150 krajín sveta.



„Výsledkom dvojročnej akcie federálnej polície bolo obvinenie viac ako 100 ľudí z korupcie a brania úplatkov, pozastavenie prevádzky 21 mraziarenských závodov a obvinenie 33 skorumpovaných inšpektorov, ktorí povoľovali spracovanie mäsa po záruke a napadnuté salmonelózou,“ uviedol agorezort, podľa ktorého brazílski spracovatelia a vývozcovia roky predávali pokazené hovädzie a hydinové mäso.



Medzi obvinenými firmami je aj najväčší svetový vývozca hovädzieho mäsa spoločnosť JBS a popredný brazílsky producent hydinového mäsa BRF. Podľa polície používali výrobcovia kyseliny a ďalšie chemikálie, aby zamaskovali, že tovar je pokazený.



V niektorých prípadoch podľa agrorezortu výrobcovia použili aj karcinogénne prostriedky. Do hydinového mäsa primiešavali kvôli zisku aj zemiaky, vodu či lepenku a niektoré exportné dodávky vykazovali stopy salmonely. Tamojšia polícia už uzavrela tri fabriky.