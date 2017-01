Kontingent americkej armády dorazil do Poľska



VARŠAVA 12. januára (Webnoviny.sk) - Do Poľska sa vo štvrtok z Nemecka presunul kontingent americkej armády vrátane desiatok kusov bojovej techniky. Tým sa podľa agentúry AP splnilo želanie mnohých Poliakov mať ako odstrašujúci prostriedok proti Rusku na svojom území americké jednotky.



Americké vojenské vozidlá a vojaci v maskovacích uniformách prekročili dopoludnia hranice na juhozápade Poľska a pokračovali v ceste do mesta Zagaň, kde budú dislokovaní.



Spojené štáty a ďalšie západné krajiny uskutočnili v krajinách na východnom okraji Severoatlantickej aliancie už viacero vojenských cvičení. V prípade americkej misie však pôjde o prvé dlhodobé nasadenie spojeneckých vojsk NATO v tejto oblasti.



Nadšenie Poliakov z dnešnej historickej udalosti však podľa AP kalia obavy z proruských postojov novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý by úsilie o posilňovanie bezpečnosti Pobaltia mohol v konečnom dôsledku zastaviť.