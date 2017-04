Konflikt v Sýrii má podľa ministra Lajčáka iba politické riešenie

BRATISLAVA 3. apríla (WebNoviny.sk) - Európska únia bude mať novú stratégiu pre Sýriu. Založená bude na snahe o udržanie jednoty krajiny, normalizácii bezpečnostných pomerov a ekonomickej obnove Sýrie. Súčasťou stratégie má byť aj spravodlivé usporiadanie pre všetkých relevantných aktérov, čo otvorí možnosť dobrovoľného a bezpečného návratu utečencov do vlasti.



Vyplýva to z rokovania Rady ministrov zahraničných vecí členských štátov EÚ (FAC), ktorí sa zišli v Luxemburgu. Ako ďalej agentúru SITA informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Slovenskú republiku na zasadnutí zastupoval minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. „Sýrsky konflikt má len politické riešenie, ktoré musí byť podporené dohodnuté a akceptované samotnými Sýrčanmi,“ konštatoval medzi iným po skončení rokovania FAC Lajčák. .



Konflikt trvá vyše šesť rokov



Ako ďalej informoval slovenský rezort diplomacie, hlavný dôraz kladie nová stratégia pre Sýriu na plánovanie aktivít EÚ po dosiahnutí politickej dohody o riešení konfliktu. Únia tak v predvečer konania Bruselskej konferencie naplánovanej na stredu 5. apríla vysiela jasný signál, že sa chce zapojiť do obnovy Sýrie a vytvorení podmienok pre návrat sýrskeho obyvateľstva do domovov po ukončení konfliktu.



„Konflikt v Sýrii už trvá viac ako šesť rokov a je zlyhaním nás všetkých, medzinárodnej komunity, že sme neboli schopní zabrániť obrovskému utrpeniu bežných ľudí, rozsiahlemu ničeniu a terorizmu. Táto kríza a pokračujúce boje majú negatívny dopad na susedné krajiny a regionálnu stabilitu. Našou prioritou je urobiť všetko pre urýchlené ukončenie násilností. Sýrsky konflikt má len politické riešenie, ktoré musí byť podporené, dohodnuté a akceptované samotnými Sýrčanmi. Hoci podporujeme politické požiadavky sýrskej opozície, je potrebné ju neustále nabádať, aby sa zjednotila a dištancovala od radikálnych a teroristických elementov. Pretrvávajúce konflikty medzi jednotlivými frakciami i rozdielne postoje k vyriešeniu krízy naznačujú, že opozícia zatiaľ nemá potenciál na stabilizáciu či vedenie krajiny,“ povedal po skončení rokovania Miroslav Lajčák. Ako dodal, v období charakterizovanom prebiehajúcimi rokovaniami a nedokonalým dodržiavaním prímeria, je nutné podporovať poskytovanie humanitárnej a rozvojovej pomoci. Slovenská republika by uvítala vytvorenie reprezentatívneho orgánu v Sýrii, ktorý by stanovil plán rekonštrukcie krajiny, a v súlade s ním bude EÚ plánovať svoju pomoc.



Znepokojenie nad neistotou



Ministri zahraničných vecí štátov EÚ diskutovali aj o vývoji v Jemene, kde dlhotrvajúci konflikt spôsobuje jednu z najväčších humanitárnych kríz súčasnosti. Podľa Lajčáka, panuje zhoda, že sa musíme angažovať viac pri zastavení bojov a hľadaní mierového riešenia pod hlavičkou OSN. Zároveň s tým musí ísť aj poskytovanie humanitárnej pomoci. Prvoradým cieľom je umožniť bezpečný prístup humanitárnych pracovníkov a organizácií tam, kde je situácia naozaj kritická, zdôraznil šéf slovenskej diplomacie.



Rady ministrov zahraničných vecí členských štátov EÚ sa venovala aj zhodnoteniu ostatného vývoja v Líbyi, kde je naďalej kľúčové vytvoriť a garantovať spoľahlivé politicko-bezpečnostné prostredie a dosiahnuť dohodu znepriatelených strán o mieri a potrebnej politickej a ekonomickej transformácii. Slovensko vyjadrilo ústami ministra Lajčáka znepokojenie nad neistotou a pomalým tempom mierového procesu v Líbyi, ktorý je dôsledkom neschopnosti zapojiť doň všetkých relevantných hráčov. „Presadzujeme preto vyváženejšiu a flexibilnejšiu politiku únie, a podporujeme snahy väčšmi zapojiť EÚ do aktivít kľúčových medzinárodných a regionálnych hráčov. Boj s nelegálnou migráciou a pomoc pri strážení líbyjských hraníc naďalej musí ostať najdôležitejšou súčasťou nášho angažovania sa v krajine,“ uviedol Lajčák.



Situácia v Sýrii, Jemene a Líbyi, ako aj riešenie súvisiacich regionálnych tém boli aj súčasťou diskusie ministrov s generálnym tajomníkom Ligy arabských štátov A. A. Gheitom počas pracovného obeda. Rada prijala závery o Sýrii, Jemene, Somálsku a o podpore a ochrane práv dieťaťa vo svete.