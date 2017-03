Koncert Macy Gray otvorí slovenská hudobnícka špička. Predskokanmi budú Solid Move

Bratislava 6.marca 2017 ( WBN/PR ) – Senzácia zo začiatku tretieho tisícročia sa do našich končín vráti už v stredu. Koncert Macy Gray v bratislavskej Starej tržnici je tu čochvíľa, čiže je na mieste, aby sa netrpezliví fanúšikovia oboznámili aj s predskokanom. Hodinu pred tým, ako držiteľka ceny Grammy odhalí svoju novú jazzovú tvár z albumu Stripped, vyburcuje dav raper Moe a štyria z najlepších domácich hudobníkov – zoskupenie Solid Move. Moe nezanevrel na hudbu ani po ukončení svojho 12-ročného pôsobenia vo formácii AMO, kde trúsil rýmy už od roku 2003. Vlani predstavil samostatný projekt Solid Move, s ktorým rapuje do živej jazz-funkovej hudby s prímesou neosoulu. Za saxofón, EWI a flautu je v skupine zodpovedný Marian Jaslovský, niekdajší spolupracovník Deža Ursínyho či Riša Müllera, zatiaľ čo mu na klávesoch sekunduje Matej "Maxo" Mikloš známy aj z kapely Fera Grigláka s názvom Fermata. Basgitaristom sa stal Michal Šelep, ktorý má na konte spoluprácu s menami ako Martin Valihora či Andrej Šeban. Päticu renomovaných mien uzatvára Ľuboš "Ežo" Ambrozai so skúsenosťami z La3no Cubano a Genius Locci.

Jedinečný počin debutoval v hudobnom éteri v júni 2016 skladbou Dobré ráno, ktorá sa tešila veľkej obľube nielen zo strany kritikov, ale aj poslucháčov. Na úspešné upútanie pozornosti nadviazali decembri singlom Víťaz. V súčasnosti sú pripravení valcovať éter pesničkou PPC, na ktorej počuť aj raperov Boy Wonder, Tono S a Idea.

Vďaka sérii koncertov Orange Music Live prinesie 49-ročná rodáčka z Cantonu zo štátu Ohio do Bratislavy album, na ktorom spolupracovala s producentom Normanom Cheskym. Práve v hlave zakladateľa Chesky Records vznikla myšlienka inej, nepopovej, Macy Gray. "Mojim hudobným štýlom je jazz a môžete si to všimnúť aj na I Try," opisuje sa speváčka, ktorá sa spomínaným hitom preslávila ešte v roku 1999. Po pätnástich rokoch mu dáva podobu, ktorá je speváčke najvlastnejšia.

Reakcie nasvedčujú tomu, že si Gray vybrala správne. Kritici označili ešte stále aktuálnu štúdiovku za to najlepšie, čo kedy spravila. Okrem starých vecí v novom šate ponúka autorka úplne nové piesne a dve špeciálne cover verzie. Svoj charakteristický hlas osadila do kúskov Redemption Song od Boba Marleyho a Nothing Else Matters z pera rockovej kapely Metallica. Prvé video z nového albumu zverejnila Macy cca pred mesiacom a volá sa White Man.

Vystúpenie hudobne zastrešia Caleb Speir (basgitara), Tamir Barzilay (bicie) či Billy Wes a Jon Jackson na klávesoch. Brány Starej tržnice sa otvoria o 18. hodine, pričom o hodinu neskôr príde na rad predskokan. Návštevníci sa na svoju hlavnú hviezdu môžu tešiť od 20.00 hod. Na mieste si tiež budú môcť kúpiť merchandise či jedno z deviatich CD, ktoré Macy Gray vydala.

Vstupenky na koncert Macy Gray pod hlavičkou Orange Music Live sú ešte stále v predaji prostredníctvom siete Ticketportal. Zákazníci Orangeu môžu na nákup využiť zľavový kupón v hodnote 5 eur, ktorý získajú v aplikácii Orange Výhody.

Koncert z& verejných& zdrojov podporil& Fond& na& podporu& umenia.

