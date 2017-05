Komunálne voľby v Británii priniesli zisky konzervatívcom, oslabili opozíciu

LONDÝN 5. mája (WebNoviny.sk) - Komunálne voľby, ktoré sa vo štvrtok konali v Anglicku, Škótsku a vo Walese, priniesli výrazné zisky vládnucim konzervatívcom a oslabili pozície opozičných labouristov. Vyplýva to z dnes zverejnených čiastkových výsledkov. Euroskeptická Strana nezávislosti Spojeného kráľovstva (UKIP) podľa nich nezískala ani jedno kreslo.



Výsledkom komunálnych volieb v Spojenom kráľovstve sa venuje veľká pozornosť s ohľadom na nadchádzajúce predčasné voľby do dolnej komory britského parlamentu, ktoré sa budú konať 8. júna..





Voliči vo štvrtok celkovo rozhodovali o obsadení 4851 kresiel v 88 miestnych a mestských zastupiteľstvách v Anglicku, Škótsku a vo Walese. Na základe doterajšieho sčítania je jasné obsadenie zhruba tisícky kresiel.



Konzervatívci si polepšili o 100 kresiel



Konzervatívci premiérky Theresy Mayovej si podľa týchto čiastkových výsledkov oproti predchádzajúcim voľbám polepšili o 100 kresiel, a to z veľkej časti na úkor labouristov a UKIP. Získali napríklad nové kreslo starostu dôležitého mesta Bristol ležiaceho na juhozápade Anglicka.



Labouristi naopak asi 60, teda zhruba polovicu doterajších kresiel, stratili. Výrazné straty zaznamenali aj vo Walese, ktorý bol kedysi ich tradičnou baštou.



Najhoršie zrejme dopadli euroskeptici



Prvé výsledky volieb sú sklamaním aj pre liberálnych demokratov. Oproti predchádzajúcim neúspešným parlamentným voľbám si síce polepšili, ale ich nádeje na výraznejšie oživenie strany sa pravdepodobne nesplnia.



Najhoršie zo štvorice hlavných strán zrejme dopadla UKIP, ktorá podľa doterajších výsledkov stratila všetky svoje doterajšie kreslá a nezískala žiadne nové. Televízia Sky News označila tento výsledok za katastrofu spôsobenú najmä opätovným návratom voličov UKIP ku vládnym konzervatívcom.