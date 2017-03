Komora žiada ministra Richtera, aby riešil dlhy lekárov v Sociálnej poisťovni

Slovenská lekárska komora (SLK) žiada ministra práce a sociálnych veci Jána Richtera, aby riešil situáciu lekárov, ktorým Sociálna poisťovňa....

BRATISLAVA 2. marca (WebNoviny.sk) - Slovenská lekárska komora (SLK) žiada ministra práce a sociálnych veci Jána Richtera, aby riešil situáciu lekárov, ktorým Sociálna poisťovňa (SP) spätne predpisuje povinné dôchodkové a nemocenské odvody a k tomu prislúchajúce penále.



Na protestnom zhromaždení pred Ministerstvom práce , sociálnych vecí a rodiny SR za účasti zhruba dvoch desiatok lekárov to uviedol prezident SLK Marian Kollár. Lekárska komora pritom žiada, aby minister práce novelou zákona o sociálnom poistení zaviedol tzv. generálny pardon a umožnil tak dotknutým lekárom odpustiť aspoň penále. Podľa Kollára je takéto riešenie legislatívne možné a v danej situácii nevyhnutné..



SP začala doručovať niektorým lekárom rozhodnutia o tom, že im zaniklo povinné poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO) v iný dátum, ako si lekári mysleli, a tieto rozhodnutia sú podkladom na predpísanie dlžného poistného. Do takejto situácie sa lekári dostali tak, že sa ako fyzické osoby prevádzkujúce ambulanciu transformovali na spoločnosť s ručením obmedzeným, alebo odišli do dôchodku a ponechali si licenciu na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, ktorá má charakter živnosti. Títo lekári si tak neuvedomili, že licencia zakladá status SZČO a nepožiadali SLK o jej zrušenie.



"Aj Sociálna poisťovňa má na súčasnom stave svoj podiel, nakoľko sa nesprávala dostatočne preventívne, ako od nej dotknutí občania mohli oprávnene očakávať a nikoho za tie roky na možné riziká neupozornila,“ povedal Kollár. Väčšina z lekárov pritom podľa neho licenciu vykonávanie samostatnej zdravotníckej praxe nikdy nevyužila, a napriek tomu majú títo lekári platiť SP tisícky eur. Podľa šéfa SLK išlo o "legislatívnu pascu“, ktorú si radový občan nemôže uvedomiť. "Je absolútne neprípustné, aby občan trpel len preto, že nesplní nezrozumiteľný a zavádzajúci zákon,“ dodal Kollár.



Ministerstvo práce a sociálnych vecí ešte v septembri minulého roka upozornilo na to, že iné postupy ako tie, ktoré zákon o sociálnom poistení ustanovuje, a ktoré SP uplatňuje voči všetkým SZČO, nie je možné použiť. "Teda nie je možné odpustiť povinnosť platiť poistné a penále," poznamenalo ministerstvo vlani v septembri. Lekári sa do tejto situácie dostali podľa rezortu práce preto, že pri odhlásení sa z povinného poistenia SZČO neoznámili pobočke SP, že sú držiteľmi aj ďalšieho oprávnenia na výkon samostatnej zárobkovej činnosti.