Komora sociálnych pracovníkov nesúhlasí s ponechaním akreditácie Čistému dňu

Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce nesúhlasí s rozhodnutím Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR)....

BRATISLAVA 3. marca (WebNoviny.sk) - Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce nesúhlasí s rozhodnutím Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) ponechať resocializačnému stredisku Čistý deň v Galante akreditáciu. Vo vyhlásení, ktoré agentúre SITA poskytol predseda komory Peter Kulifaj, zároveň vyjadril podporu dvom členom Akreditačnej komisie MPSVR, ktorí pre nesúhlas s rozhodnutím ministerstva z komisie odišli.



Kulifaj v tejto súvislosti zdôraznil, že výkon všetkých opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately musí byť nielen v súlade s právnymi predpismi, ale aj v súlade s Etickým kódexom sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce. .



Je potrebné zohľadniť aj etický kódex



Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce považuje za dôležité, aby bolo v podobných zariadeniach zakázané používať všetky formy telesných trestov či iné hrubé alebo ponižujúce formy trestania dieťaťa.



„Akékoľvek násilie, ponižujúce zaobchádzanie či naopak intímny vzťah medzi pracovníkom a klientom je bezpochyby za hranicou profesionálneho vzťahu pracovníka a jeho klienta. Je to zlyhanie, ktoré pokiaľ napĺňa skutkovú podstatu trestného činu, by malo byť dôkladne vyšetrené a pri potvrdení adekvátne sankcionované kompetentnými orgánmi,“ zdôraznil Kulifaj. Dodal, že v prípade, ak právne predpisy nedokážu plnohodnotne pokryť etický rozmer vykonaného nemorálneho činu, treba pri posudzovaní akreditovaných subjektov zohľadniť aj dodržiavanie etického kódexu.





Navrhujú psychologické vyšetrenia pracovníkov



Komora tiež navrhuje zákonné stanovenie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej terapie ako aj povinné psychologické vyšetrenie pre všetkých pracovníkov zariadení ako detské domovy, resocializačné strediská či krízové strediská, aby sa preventívne eliminovalo nebezpečenstvo zneužívania moci. „Navrhujeme tiež zapracovanie systémových zmien v oblasti kontroly akreditovaných subjektov, a to prostredníctvom legislatívneho ukotvenia povinnosti zriaďovať nezávislú odbornú komisiu na posúdenie korektného – tak etického, ako aj odborného výkonu sociálnej práce, využívaných techník, metód a postupov,“ píše komora vo vyhlásení.



Minister Ján Richter ponechal Čistému dňu akreditáciu, pretože podľa jeho slov na zákonné odňatie akreditácie nezistili žiadne skutočnosti, ktoré by mohli viesť k ohrozeniu dieťaťa. „Na základe všetkých doterajších šetrení, našich vnútorných i orgánov činných v trestnom konaní, sme došli k takémuto záveru,“ vyhlásil minister. Čo sa týka podozrenia na spáchanie trestných činov v Čistom dni, ministerstvo podľa Richtera vychádzalo zo záverov prokuratúry a polície, ktoré tieto skutky preverujú. Akreditačná komisia ako poradný orgán MPSVR pritom odporúčala Čistému dňu akreditáciu odobrať.



, ,