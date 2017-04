PRAHA 19. apríla (WebNoviny.sk) - Hokejisti Komety Brno v stredu po 51 rokoch čakania získali 12. titul v klubovej histórii. O novom českom majstrovi definitívne rozhodlo víťazstvo 5:2 nad Libercom vo štvrtom zápase finále play-off extraligy. K úspechu Komety prispel aj slovenský brankár Marek Čiliak, ktorý tradične absolvoval celý duel a chytil 17 z 19 striel súpera.. Jeden gól Brna strelil Marcel Haščák. V bránke zdolaného finalistu nastúpil Ján Lašák, ale v 34. min opustil duel po štyroch inkasovaných góloch a nahradil ho Roman Will. Lašák si počas pobytu v bránke rozšíril štatistiky o jednu asistenciu, keď prihral na prvý gól svojho tímu. Pri druhom presnom zásahu neúspešného obhajcu titulu asistoval krajan Branko Radivojevič. Výsledok stredajšieho štvrtého zápasu finále play-off českej hokejovej extraligy (hralo sa na štyri víťazné duely): 23. M. Kvapil, 27. Mallet, 29. M. HAŠČÁK, 34. M. Erat, 59. J. Krejčík - 23. L. Krenželok (LAŠÁK), 33. Valský (RADIVOJEVIČ) Marek Čiliak (Brno) absolvoval celý duel a chytil 17 z 19 striel súpera (89,47 % úspešnosť zákrokov), Ján Lašák (Liberec) chytal do 34. min a zneškodnil 16 z 20 striel domácich (80,00 % úspešnosť zákrokov)

Kometa Brno po 51 rokoch čakania získala titul, vo finále aj so Slovákmi zdolala Liberec

