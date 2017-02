Kolumbia hľadá kokaín v ružiach. Nechce, aby kazil Valentína

BOGOTA 14. februára (WebNoviny.sk) - Kokaín je zrejme to posledné, na čo ľudia pri kúpe ruží myslia. Avšak polícia a pestovatelia v Kolumbii musia každý rok pracovať vo dne v noci, aby sa ubezpečili, že romantiku na Valentína nepokazí táto tvrdá droga, ktorá je spolu s kvetmi hlavným vývozným artiklom krajiny.



Z Kolumbie odvážajú na najmenej 30 nákladných lietadlách od konca januára denne až 150 ton kvetín - to je príležitosť pre vynaliezavé kolumbijské drogové kartely, ako preniknúť do siete preťažených, horúčkovito sa snažiacich dodávateľov a ukryť drogy medzi ruže."Niet pochýb, že sme ich terčom," uviedol Augusto Solano, predseda Združenia kolumbijských vývozcov kvetov..



Vlani našli v kvetoch 90 kilogramov kokaínu



Bezpečnostný postup, ktorý kvetinový priemysel zaviedol spolu s políciou, sa začína uplatňovať už vo chvíli, keď chladiarenské kamióny s púčikmi ruží odchádzajú z desiatok kvetinových fariem roztrúsených okolo kolumbijského hlavného mesta Bogota. Keď už sú kvety v areáli letiska, 100 policajtov s 15 cvičenými psami a elektronickými skenermi preveruje každú dodávku tovaru.



Polícia uviedla, že vlani našla takmer 90 kilogramov kokaínu ukrytého v škatuliach s kvetmi."Musíme zaručiť, že náš vývoz kvetov nezneužívajú zločinecké gangy," povedal plukovník Julio Triana, pričom spolu so svojím cvičeným labradorom kráčal po chladiarenskom sklade, kde sú kvety umiestnené, kým ich naložia do nákladných lietadiel.



Kolumbijskí zločinci sa zameriavajú na kvety



Kolumbijský kvetinový priemysel sa začal rozmáhať začiatkom 90. rokov 20. storočia, keď americký Kongres schválil zákon, ktorý zrušil clá na tovar z andských krajín produkujúcich drogy, aby povzbudil legálny export. Kolumbijskí zločinci sa teraz zameriavajú na dodávky kvetov ako na spôsob pašovania drog do USA, čo je aj znakom toho, ako veľmi sa darí kvetinovému priemyslu v krajine. V súčasnosti je Kolumbia druhým najväčším exportérom rezaných kvetov na svete po Holandsku a zároveň hlavným zásobovateľom Spojených štátov.



Obdobie pred Valentínom, dňom zaľúbených, je pre kolumbijských pestovateľov najrušnejšou časťou roka, keď 130.000 zamestnancov v stovkách kvetinových fariem pracuje bez prestávky, aby dodalo 500 miliónov kusov kvetov, väčšinou do USA, ale tiež do iných častí sveta."Práve teraz nemáme jedinú ružu," povedal Solano.



Konkurencia sa však už rodí v Keni a Ekvádore, preto kolumbijský priemysel neberie svoje popredné miesto ako isté a zo všetkých síl sa snaží zabrániť pašovaniu drog medzi kvetmi."Vyžaduje si to veľké úsilie, lebo ak nejaká krajina nájde drogy, môže zakázať dovoz kvetov z Kolumbie, a to by bola katastrofa," vysvetlil Solano.