Kollár: Začínajú sa presadzovať politici so zdravým rozumom

BRATISLAVA 27. decembra (WebNoviny.sk) – V Európe sa podľa predsedu hnutia Sme rodina Borisa Kollára začínajú presadzovať politici, ktorí používajú zdravý rozum.



Ako povedal Kollár v rozhovore pre agentúru SITA, možno pre štandardných politikov sú neštandardnými, ale je rád, že takí politici tu sú.



"Ide o politikov, ktorí chcú chrániť svoje národy a krajiny, svojich ľudí pred pravdoláskaním a slniečkárstvom. Chcú chrániť občanov pred prehnanou politickou korektnosťou, pred nezmyselným genderom a LGBTI. Trošku sme v demokracii totiž uleteli," povedal Kollár.



Takýchto politikov vidí predseda Sme rodina napríklad v Nemecku, v Holandsku či v Rakúsku. "Svedčí to o spoločenskej objednávke, aby politici dostali zdravý rozum a upustili od nezmyselných korektností. Hovoríme napríklad o rasizme. Ale jediní, kto sú postihnutí rasizmom, sme my, bieli. To je šialené. Je načase, aby začala vládnuť nová garnitúra, ktorá bude používať zdravý rozum," zdôraznil.



Kollárovi je jedno ako týchto politikov označujú médiá. "Ja určite nechcem byť štandardným politikom. Ľudia si dnes pod týmto pojmom totiž predstavujú politika, ktorý kradne, klame a podvádza. Taký nikdy nechcem byť. Nazvite ma akokoľvek, ale taký určite nechcem byť," povedal s tým, že nechce byť taký, ktorý namiesto zrušenia amnestií dáva len deklarácie.



"Nechcem byť taký, čo vyhlasoval, že len pri náznaku korupcie a klientelizmu odvolá do piatich minút ministra. Pozrite sa, čo robí. Takýto štandardný politik nechcem byť. Chcem byť neštandardný politik, ktorý nekradne, neklame a nepodvádza," vyhlásil.



Klamstvá a zlodejstvá našich politikov patria podľa Kollára k najväčším problémom Slovenska. "Veď sa pozrite, koľko sa toho ročne ukradne. Koľko sa u nás plytvá, koľko sa s peniazmi nehospodárne nakladá. To je všetko strata pre tento štát. Aj zlé rozhodnutie politika stojí štát veľmi veľa peňazí. My si ročne necháme ukradnúť 2,5 miliardy eur na DPH. Nechávame si ukradnúť peniaze na tendroch. Všetko predražujeme," dodal.