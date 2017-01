Kollár: Hlina má problémy s Krajniakom, že mu zoberie hlasy

BRATISLAVA 12. januára (WebNoviny.sk) – Predseda KDH Alojz Hlina má podľa predsedu hnutia Sme rodina Borisa Kollára problémy s Milanom Krajniakom, preto sa vyhraňuje proti jeho hnutiu.



Ako povedal Kollár v rozhovore pre agentúru SITA, on s Hlinom nikdy v živote nerokoval. "Nikdy som ho nenapadol. Nikdy som ho nehajtoval. Nikdy som nenapadol kresťanstvo. Nikdy v živote som nenapadol katolíkov, kresťanských demokratov. To znamená, že on so mnou nemôže mať nejaký osobný problém, pretože som s ním nikdy neprišiel do konfliktu. Hlina však žiarli na posledného križiaka Milana Krajniaka, pretože ten je veľmi kresťansky založený," vyhlásil Kollár, podľa ktorého má Hlina zrejme problém s tým, že by mu mohol Krajniak nebodaj odobrať nejakých kresťanských voličov.



Hlina po poslednom sneme KDH povedal, že jeho hnutie nebude spolupracovať so Sme rodina. "Vyhlásenia, že s niekým nebudem spolupracovať, to sú také výkriky do tmy. Môže to vyhlasovať, ale už by mal byť vyzretý. Je v politike niekoľko rokov. Je smiešne rozprávať takéto hlúposti. Možno nás raz bude potrebovať a potom sa mu budem smiať do tváre s tým, že aký bol hlupák, keď to rozprával," vyhlásil Kollár.



Na adresu Krajniaka Kollár povedal, že je to človek, na ktorého sa môže spoľahnúť. "Je to človek, ktorý drží slovo, ktorý si urobí svoju robotu. Je najviditeľnejším poslancom nášho poslaneckého klubu," povedal Kollár s tým, že postupne sa k nemu už pridáva aj Peter Pčolinský a Petra Krištúfková.



"Samozrejme, že by som bol rád, keby všetci ôsmi sme boli aktívni, ale pomaličky to príde," dodal Kollár, ktorého hnutie sa pripravuje na programovú konferenciu. Tá má byť vo februári. Hnutie dnes má 450 členov. Na prijatie čaká ďalších približne sto čakateľov. "Chceme byť stranou, ktorá bude mať svoje štruktúry a základňu," konštatoval Kollár.