Kollár vypovedal o kontakte s neplnoletým dievčaťom, policajti ho dusili viac ako štyri hodiny

Viac ako štyri hodiny v budove policajného prezídia v Bratislave o svojich kontaktoch s neplnoletým dievčaťom vypovedal predseda hnutia Sme....

BRATISLAVA 9. marca (WebNoviny.sk) - Viac ako štyri hodiny v budove policajného prezídia v Bratislave o svojich kontaktoch s neplnoletým dievčaťom vypovedal predseda hnutia Sme rodina a poslanec NR SR Boris Kollár.



"Stále kládli tie isté otázky, či som vedel, koľko má rokov, no nevedel som, samozrejme," povedal Kollár následne novinárom. Za celou kauzou vidí politik len jednu vec, ktorou je podľa neho odpútať pozornosť od zariadenia Čistý deň. "Vôbec sa nebavíme o tom, že niekto tam mal sex na rozlúčku, nebavíme sa ani o tom, že im mali odňať licenciu zo zákona," uviedol. Polícia si podľa Kollára pýtala od neho zariadenie, ktoré používal, keď s dievčaťom komunikoval, to však on nemá, pretože starý telefón dávno vymenil..





Prípadom sa nepochopiteľne zaoberá NAKA



Kollár podľa jeho právnej zástupkyne Evy Mišíkovej vypovedal v prípade v procesnom postavení svedka. "Môj klient veľmi podrobne vypovedal k všetkým okolnostiam, ktoré už včera (v stredu, pozn. SITA) boli masívne medializované," povedala. Zároveň zdôraznila, že nerozumie, prečo sa prečinom ohrozenia mravnej výchovy, vo veci ktorého bolo začaté trestné stíhanie, zaoberá protikorupčná jednotka Národnej kriminálnej agentúry. Podobné skutky totiž podľa nej patria do kompetencie krajských policajných riaditeľstiev.



Predseda strany Sme rodina Boris Kollár v stredu priznal, že on je tým nemenovaným politikom, ktorého zakladateľka resocializačného centra Čistý deň Zuzana Tománková obvinila z nevhodnej facebookovej komunikácie s ich maloletou chovankyňou, ako aj zo zatajenia informácií o nej polícii, keď bola nezvestná. Kollár podľa vlastných slov s dievčinou od mája 2014 sporadicky komunikoval, no Tománková klamala vo viacerých bodoch, vrátane obsahu tejto komunikácie. Zdôraznil, že nevedel, že je dievča neplnoleté, pričom jeho vek sa dozvedel až v októbri minulého roku. Dievčina podľa neho vždy kontaktovala jeho, a nie naopak, pričom zdôraznil, že sa s ňou nikdy nestretol. Čo sa týka obvinenia, že políciu neinformoval v čase jej úteku z resocializačného zariadenia, Kollár povedal, že o policajnom pátraní nevedel a spojil sa s ňou, len aby sa uistil, že je v poriadku. Na jeseň 2016 po vypuknutí kauzy Čistý deň sa ho dievča dokonca snažilo vydierať a žiadalo, aby vystúpil v prospech tohto zariadenia, čo však Kollár odmietol. „Pani Tománková vypustila bublinu. Sú to všetko lži,“ vyhlásil v stredu.



Za diskrimnáciou Kollára má byť Smer-SD



Kollár je presvedčený, že za snahou o diskrimináciu jeho osoby je strana Smer-SD, ktorá sa snaží o zakrytie vlastných káuz. „Je to dymová clona, ktorá nesie rukopis Smeru a Erika Tomáša,“ povedal. Na dôkaz svojich tvrdení predložil Kollár novinárom fotografiu z dnešného stretnutia Tománkovej s bývalým agentom SIS Petrom Tóthom a kontroverzným podnikateľom Mariánom Kočnerom, ktoré sa uskutočnilo tesne pred tlačovou konferenciou Čistého dňa. Tománková podľa Kollára kedysi pracovala na úrade vlády a aj teraz riešila problémy Čistého dňa na úrade vlády prostredníctvom premiérovho mediálneho poradcu Erika Tomáša. Kollár dodal, že Kočner sa snažil o jeho diskreditáciu aj v minulosti, no viac nevysvetlil.



Tománková rovnako v stredu pred novinármi obvinila nemenovaného opozičného politika, že nenahlásil polícii informácie o nezvestnom, vtedy 15-ročnom drogovo závislom dievčati. Dievča, s ktorým bol predtým tento poslanec v kontakte na Facebooku, kde zverejnilo erotické fotografie, utieklo z Čistého dňa a polícia po ňom pátrala viac ako dva mesiace. Poslanec sa s ňou podľa Tománkovej skontaktoval na sociálnej sieti, no polícii to neoznámil. Pred štyrmi mesiacmi začala polícia trestné konanie.