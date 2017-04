Kollár v parlamente hovoril o svojich správach chovankyni, hlase podobnom Ficovi aj modelke na úrade vlády

Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár v rozprave k odvolávaniu ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera vyhlásil, že bol do....

BRATISLAVA 7. apríla (WebNoviny.sk) - Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár v rozprave k odvolávaniu ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera vyhlásil, že bol do kauzy Čistého dňa namočený nechtiac.





„Som neštandardný politik, ale nemám problém veci vysvetliť. Áno, správy neboli v poriadku (Kollár posielal správy neplnoletej chovankyni zariadenia Čistý deň – poznámka SITA), ale nebol som vtedy v politike. Nevedel som koľko má rokov a že je v resocializačnom zariadení. Podľa fotografií som si myslel, že mala aspoň 19 rokov,“ povedal..





Kollár by chcel, aby minister povedal, čo je za všetkým. „Jedno zariadenie, ktoré urputne bránia špičky Smeru. Čo je za tým, keď sex na rozlúčku vám nevadí, ale vadia vám moje smsky? Farizeji. Dnes sám premiér prišiel bojovať za Čistý deň. Čo je za tým? Sú vydieraní? Premiér predviedol histerické divadlo. Ale chápem ho, lebo kôň, ktorý skapíňa najviac kope,“ vyhlásil Kollár.





Fico je podľa Kollára štandardný politik, ktorý začínal hlasom podobným Ficovi. Ten oznámil, že zarobil vlastnou hlavou 50 miliónov.



„Má svojich oligarchov. Široký, Poór, Výboh. Musí to všetko tajiť. Na rakúskom letisku objíma milenku. On je ženatý chlap. Musí klamať. Máme modelku, liepala sa holá po traktore, dnes je na úrade vlády. Milenka Fica. Nemôže to povedať. Musí klamať. On je štandardný politik,“ zdôraznil Kollár s tým, že on si Máriu Troškovú, keď bude na úrade vlády nechá, lebo už bude zapracovaná a on nebude musieť klamať, lebo nemá žiadnu manželku.



,