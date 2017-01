Kollár rozmýšľa o kandidatúre na bratislavského župana

Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár rozmýšľa nad kandidatúrou na post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. "Záleží, kto akého....

BRATISLAVA 9. januára (WebNoviny.sk) – Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár rozmýšľa nad kandidatúrou na post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. "Záleží, kto akého kandidáta navrhne. Rozmýšľam však nad tým, že by som kandidoval," povedal Kollár v rozhovore pre agentúru SITA.



Jeho hnutie však bude aktívne aj v ďalších krajoch. "V niektorých župách sa však budeme musieť dohodnúť s viacerými stranami, aby to všetko neprevalcovali smeráci s koaličnými stranami," povedal. Kollár neráta, že by jeho hnutie uzavrelo v niektorom z krajov predvolebnú koalíciu so Smerom-SD. "Smer určite nerozmýšľa, že by išiel s nami. Má svoju koalíciu," konštatoval.



Hnutie Sme rodina podľa Kollára ako politický subjekt musí zabojovať všade o všetky posty. "Keby však pred voľbami vychádzalo, že kandidát opozičnej strany by nemal uspieť a hrozilo by, že by uspel kandidát Smeru, tak jeden z opozičných kandidátov sa kandidatúry bude musieť vzdať," myslí si Kollár. Sme rodina sa bude zúčastňovať na všetkých voľbách. "Pre nás sú dôležité všetky voľby. Ak chceme byť relevantná strana, nemôžeme niektoré voľby ignorovať," dodal.



Kandidatúru na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja oznámil Juraj Droba zo strany Sloboda a Solidarita a nezávislý kandidát Jozef Uhler. Kandidovať bude zrejme aj súčasný župan Pavol Frešo.