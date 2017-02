Kollár reagoval na slová Matoviča a za Krajniakom si stojí

BRATISLAVA 15. februára (WebNoviny.sk) – Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár nevyjadril ľútosť nad vyjadrením podpredsedu svojho hnutia Milana Krajniaka, ako to tvrdil v utorok na tlačovej besede predseda OĽaNO Igor Matovič.



Ako povedal Kollár v stredu pre agentúru SITA, za Krajniakom si stojí a zdieľa jeho názor na prerušenie mimoriadnej schôdze NR SR o odvolávaní premiéra Roberta Fica. Viac sa však ku komunikácii s Matovičom nechcel vyjadrovať. "Opozícia sa nemá hašteriť, posilňuje tým Fica," zdôraznil Kollár. .



Matovič v utorok na tlačovej besede povedal, že Kollár mu v súvislosti s prerušením mimoriadnej schôdze poslal do mobilu iné vyjadrenie ako prezentoval Krajniak. Podľa predsedu OĽaNO mu napísal, "že mu je ľúto, že sa takto vyjadril (Krajniak – poznámka SITA)".



Krajniak sa podľa Matoviča nechal uniesť a chcel byť zaujímavý pre médiá. Matovič v stredu pre agentúru SITA povedal, že to pochopil tak, ako to v utorok prezentoval. "Nebudem to viac komentovať," uviedol.



Predseda NR SR Andrej Danko (SNS) prerušil v utorok 13. schôdzu parlamentu hneď na jej začiatku. Dôvodom bolo, že predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič neposlúchol Dankovu výzvu nepoužívať obrázky. Líder OĽaNO pokračoval vo svojej reči, pričom argumentoval, že obrázky sú súčasťou predkladaného materiálu, a tým neporušuje rokovací poriadok. Predseda parlamentu ho následne vykázal zo sály a zvolal poslanecké grémium.