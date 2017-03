Kollár podáva trestné oznámenie na zakladateľku Čistého dňa Tománkovú

Opozičný poslanec NR SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár polícií svoj mobilný telefón neodovzdal, príkaz prokurátorky podľa Kollárovej....

BRATISLAVA 10. marca (WebNoviny.sk) – Opozičný poslanec NR SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár polícií svoj mobilný telefón neodovzdal, príkaz prokurátorky podľa Kollárovej právnej zástupkyne nebol správny. „Diskreditáciu voči nám vedie smerácka úderka. Treba si uvedomiť, kto za tým je. Robert Fico, Ján Richter, Erik Tomáš, Zuzana Tománková, exsiskár Peter Tóth,“ povedal na piatkovej tlačovej besede Kollár.



Ako uviedol, využili proti nemu bývalú zamestnankyňu Úradu vlády SR Zuzanu Tománkovú, ktorá je zakladateľkou resocializačného centra Čistý deň. „Bývalá zamestnankyňa úradu vlády brala štedré dotácie, neskôr aj cez bieleho koňa. Podávam na pani Tománkovú trestné oznámenie za ohováranie. Sú na nás vyvíjané ataky. .





Obludnosť útoku sa stala vo štvrtok, keď si odo mňa vypýtali mobilný telefón,“ povedal Kollár s tým, že polícii ho nedal, lebo v ňom má dôležité informácie a mobil, cez ktorý komunikoval s 15-ročným dievčaťom, klientkou centra Čistý deň, už dávno nemá, keďže mobil mení pravidelne po niekoľkých mesiacoch.



Hnutie za úspech vďačí internetu



„My sme hnutie, ktoré za úspech vďačí mobilu, internetu a sociálnym sieťam. Cez tieto prostriedky komunikujeme s našimi voličmi, komunikujeme o našej stratégii, naši sympatizanti nám posielajú veľmi citlivé informácie, upozornenia na rozkrádania politickej garnitúry,“ povedal Kollár s tým, že v mobile má „know how“, ako má byť hnutie úspešné.



„V tomto mobile, ktorý chceli, nie sú žiadne údaje, ktoré by mohli so slečnou súvisieť. Neodovzdal som ho. Ak by príkaz prokurátorky na odobratie veci bol správny, tak by došlo k zadržaniu predmetnej veci a nedovolil by som si ho neodovzdať. Nebol správne vypísaný titul, samotná prokurátorka pokyn zrušila a roztrhala,“ povedal s tým, že citlivé údaje určite od neho policajný prezident Tibor Gašpar nedostane.



Kollár nesúhlasil s vydaním mobilu



Policajný prezident Gašpar v piatok povedal, že Kollár nesúhlasil s dobrovoľným vydaním mobilného telefónu. Vyšetrovateľ podľa Gašpara zvažoval, že by mu prikázal telefón vydať, nakoniec tak neurobil. Polícia by podľa neho privítala, keby telefón odovzdal sám. V prípade je od novembra 2016 vedené trestné stíhanie pre ohrozovanie mravnej výchovy mládeže. Trestné oznámenie vo veci podalo dievča, s ktorým Kollár komunikoval. Kollára vypočúvali vo štvrtok ako svedka.



Predseda strany Sme rodina Boris Kollár v stredu priznal, že on je tým nemenovaným politikom, ktorého zakladateľka resocializačného centra Čistý deň Zuzana Tománková obvinila z nevhodnej facebookovej komunikácie s maloletou chovankyňou, ako aj zo zatajenia informácií o nej polícii, keď bola nezvestná. Kollár podľa vlastných slov s dievčinou od mája 2014 sporadicky komunikoval, no Tománková klamala vo viacerých bodoch vrátane obsahu tejto komunikácie. Zdôraznil, že nevedel, že je dievča neplnoleté, pričom jeho vek sa dozvedel až v októbri minulého roku.



Dievčina vraj vždy kontaktovala jeho



Dievčina podľa neho vždy kontaktovala jeho, a nie naopak, pričom zdôraznil, že sa s ňou nikdy nestretol. Čo sa týka obvinenia, že políciu neinformoval v čase jej úteku z resocializačného zariadenia, Kollár povedal, že o policajnom pátraní nevedel a spojil sa s ňou, len aby sa uistil, že je v poriadku. Na jeseň 2016 po vypuknutí kauzy Čistý deň sa ho dievča dokonca snažilo vydierať a žiadalo, aby vystúpil v prospech tohto zariadenia, čo však Kollár odmietol. „Pani Tománková vypustila bublinu. Sú to všetko lži,“ vyhlásil v stredu.



Kollár je presvedčený, že za snahou o diskrimináciu jeho osoby je strana Smer-SD, ktorá sa snaží o zakrytie vlastných káuz. „Je to dymová clona, ktorá nesie rukopis Smeru a Erika Tomáša,“ povedal. Na dôkaz svojich tvrdení predložil Kollár novinárom fotografiu z dnešného stretnutia Tománkovej s bývalým agentom SIS Petrom Tóthom a kontroverzným podnikateľom Mariánom Kočnerom, ktoré sa uskutočnilo tesne pred tlačovou konferenciou Čistého dňa.



Tománková podľa Kollára kedysi pracovala na úrade vlády a aj teraz riešila problémy Čistého dňa na úrade vlády prostredníctvom premiérovho mediálneho poradcu Erika Tomáša. Kollár dodal, že Kočner sa snažil o jeho diskreditáciu aj v minulosti, no viac nevysvetlil.