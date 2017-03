Kollár chváli vládu, že na Slovensko nepúšťa kopec migrantov, ale inak pre ľudí neurobila nič

Kauza Bašternák a Čistý deň

Tretia Ficova vláda

BRATISLAVA 20. marca (WebNoviny.sk) - Práca, ktorú po roku vládnutia koalície Smer-SD, SNS a Most-Híd treba podľa lídra hnutia Sme rodina Borisa Kollára pochváliť, je, že drží migráciu na Slovensku na uzde. „Nepúšťa sem húfne kopec migrantov. Drží to pevnou rukou,“ povedal agentúre SITA Kollár.Vláda však podľa neho počas prvého roka neurobila pre ľudí nič, ako pred voľbami sľubovala.„Na druhej strane, Všeobecná zdravotná poisťovňa a 280 miliónov eur rozkradnutých. Kto je za to zodpovedný? Predsa strana Smer-SD, ktorá tam dala svojho nominanta. Miesto toho, aby niekoho zodpovedného zavrela, idú vymýšľať ozdravný plán. Nebudú dôchodcom preplácať plienky, diabetikom injekcie,“ povedal Kollár. Podľa neho premiér Fico ani neudržal ceny energií stabilné, tak ako tvrdil. „Máte pocit, že toto robí vláda pre ľudí?“ pýta sa.Opozičný poslanec Národnej rady Slovenskej republiky pripomenul aj nevyšetrenú či , ktorú by podľa neho minister sociálnych vecí a rodiny Ján Richter (Smer-SD) kryť nemal. Ako dodal, resocializačnému centru mala byť odňatá licencia a keďže tak Richter neurobil, Sme rodina podporí opozičný návrh na odvolávanie ministra.

Prezident SR Andrej Kiska vymenoval novú vládu 23. marca 2016, na jej čele je predseda Smeru-SD Robert Fico. Po víťazstve vo voľbách v roku 2006 viedol koaličnú vládu Smer-SD, ĽS-HZDS a SNS. Potom štyri roky stál na čele jednofarebnej vlády Smeru, ktorý získal v roku 2012 vyše 40-percentnú podporu voličov.



Po minuloročných marcových parlamentných voľbách vznikla koaličná vláda Smeru-SD, SNS, Mosta-Híd a Siete. Na základe koaličných dohôd patrí Smeru-SD okrem premiérskeho kresla osem ministerských postov, SNS má vo vláde troch ministrov, Most-Híd mal pôvodne dvoch a Sieť jedného, dnes však má Most-Híd aj post ministra dopravy, ktorý pôvodne patril Sieti.



Päť ministrov Smeru-SD pokračuje v práci v rezortoch, ktoré viedli v rokoch 2012-2016. Ide o podpredsedu vlády a ministra vnútra Roberta Kaliňáka, ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka, ministra financií Petra Kažimíra, ministra práce Jána Richtera a ministra kultúry Mareka Maďariča. Bývalý minister životného prostredia Peter Žiga si presadol na stoličku ministra hospodárstva. Funkcia podpredsedu vlády pre investície pripadla bývalému šéfovi parlamentu Petrovi Pellegrinimu. Rezortu zdravotníctva šéfuje exriaditeľ Slovenskej pošty Tomáš Drucker.



SNS má vo vláde ministra obrany Petra Gajdoša. Ministerkou pôdohospodárstva a rozvoja vidieka sa stala bývalá generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu Gabriela Matečná a rezort školstva vedie Peter Plavčan. Most-Híd vo vláde zastupuje ako podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská, minister životného prostredia László Solymos a tiež minister dopravy Árpád Érsek, ktorý nahradil v lete v kabinete jediného zástupcu Siete Romana Brecelyho.