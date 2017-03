Kollár a ani jeho hnutie Sme Rodina nepodporí koaličný návrh zrušenia Mečiarových amnestií

BRATISLAVA 16. marca (WebNoviny.sk) - Líder hnutia Sme rodina Boris Kollár ani jeho hnutie koaličný návrh na zrušenie Mečiarových amnestií nepodporí.



Ako povedal vo štvrtok na tlačovej besede Kollár, je ochotný diskutovať o návrhu s vládnymi stranami, no stojí si za tým, že návrh novely ústavného zákona opozičného poslanca NR SR Jána Budaja je správny a ním je možné jednoducho Mečiarove amnestie zrušiť. .



Sme Rodina podporuje návrh Budaja



Ako uviedol na schválenie ústavného zákona je potrebných aspoň 90 hlasov poslancov NR SR. „Keď sa 90 poslancov rozhodne, že zmení ústavný zákon, tak sa o tom nediskutuje,“ povedal s tým, že poslanci sú volení občanmi a konajú v mene občanov. A vôľa občanov sa podľa neho naplní vtedy, ak o návrhu rozhodnú poslanci, nie ústavní sudcovia.





„Tu je obludnosť ich návrhu. V konečnom dôsledku o tom nerozhodnú poslanci, ale ústavný súd, pár sudcov, ktorí neboli občanmi volení. Tí rozhodnú, či amnestie budú platiť alebo nie. Chcem zdôrazniť, že niektorí sudcovia boli svojho času poslancami za HZDS a poslancami Vladimíra Mečiara,“ dodal a pripomenul, že v tom čase už hlasovali proti zrušeniu. „Ak prijmeme vládny návrh na zrušenie amnestií, môžem vyhlásiť, že Mečiarove amnestie budú nahradené Ficovými amnestiami,“ dodal.



Sme rodina bude preto podporovať opozičný návrh Jána Budaja. Ako dodal, nemyslí si, že sa podarí niekoho po rokoch od únosu syna exprezidenta Michala Kováča a vraždy Róberta Remiáša potrestať. „Podarí sa rozviazať ruky vyšetrovacím orgánom a na konci bude jasné obvinenie, kto za tým stal,“ uzavrel Kollár.



Návrh koalície Smer-SD, SNS a Most-Híd



Koalícia navrhuje novelizovať ústavu a rozšíriť kompetencie parlamentu o právo zrušiť trojpätinovou väčšinou amnestie, návrh na zrušenie bude musieť podať 30 poslancov. Zároveň dávajú kompetenciu Ústavnému súdu SR posúdiť do dvoch mesiacov návrh poslancov o zrušení amnestie, ak takéto rozhodnutie parlament prijme. Ústavný súd bude môcť povedať, či je takéto rozhodnutie parlamentu platné alebo nie.





O návrhu vlády na zmenu ústavy by mali poslanci rokovať hneď na úvod marcovej schôdze. Potom, ako táto novela nadobudne účinnosť, tak bude môcť parlament rokovať o samotnom ústavnom návrhu zákona, ktorým sa rušia tak amnestie Vladimíra Mečiara, ako aj milosť prezidenta Michala Kováča.





Predseda parlamentu Andrej Danko potvrdil, že bude v parlamente u lídrov opozície hľadať podporu pre takéto riešenie. Podľa neho predložené riešenie je historickým kompromisom. Potešenie nad návrhom vyjadril aj predseda Mosta-Híd Béla Bugár, ktorý zdôraznil, že koaliční partneri mali vôľu a ochotu hľadať riešenie.



Ak toto riešenie získa podporu 90 poslancov v parlamente, malo by byť možné došetriť prípad zavlečenia Michala Kováča ml. do cudziny z 31. augusta 1995. Otázka Mečiarových amnestií a ich zrušenie je téma, ktorú politici opakovane otvárajú. Téma opäť začala rezonovať po smrti prezidenta Michala Kováča.





Spolupracovník exprezidenta Kováča Pavol Demeš vtedy vyhlásil, že zrušiť nemorálne amnestie Vladimíra Mečiara by sa malo stať štátnou prioritou. „Slovensko by malo vykopať zo zeme sud s jedom, čo otravuje takmer 20 rokov našu zem," vyhlásil minulý rok v októbri Demeš.







