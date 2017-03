Koaličný návrh na zrušenie Mečiarových amnestií podľa VIA IURIS zbytočne komplikuje celý proces

Ústavodarná moc, ktorú má Národná rada Slovenskej republiky, mohla Mečiarove amnestie zrušiť ústavným zákonom priamo, aj bez posúdenia takéhoto....

BRATISLAVA 18. marca (WebNoviny.sk) - Ústavodarná moc, ktorú má Národná rada Slovenskej republiky, mohla Mečiarove amnestie zrušiť ústavným zákonom priamo, aj bez posúdenia takéhoto rozhodnutia Ústavným sudom SR.



Dva kroky namiesto jedného .



Riešenie Mečiarových amnestií, ktoré predstavila vládna koalícia, zbytočne komplikuje proces a presúva zodpovednosť zo 150 priamo volených poslancov parlamentu na 13 sudcov Ústavného súdu SR. Uvádza sa to vo vyhlásení organizácie VIA IURIS.





Ako uviedla programová riaditeľka združenia Zuzana Čaputová, to, čo sa mohlo urobiť jedným krokom v NR SR, teraz bude treba urobiť dvoma krokmi. "Prvým v NR SR a druhým na Ústavnom súde SR. Ústavný súd tak bude mať právomoc zablokovať zrušenie Mečiarových amnestií," uviedla.



Ako pre agentúru SITA skonštatoval Marián Giba z Katedry ústavného práva Právnickej fakulty UK, zo zverejneného návrhu vyplýva, že tým, že amnestie formálne nebudú rušené ústavným zákonom, ale uznesením národnej rady, nevznikne precedens, že by Ústavný súd SR posudzoval ústavný zákon.



Návrh koalície Smer-SD, SNS a Most-Híd



Koalícia sa dohodla na riešení, ako zrušiť amnestie Vladimíra Mečiara. O politickej dohode lídri informovali už v pondelok, na podobe samotného textu sa dohodli na stredajšom rokovaní.





Koalícia navrhuje novelizovať ústavu a rozšíriť kompetencie parlamentu o právo zrušiť trojpätinovou väčšinou amnestie, návrh na zrušenie bude musieť podať 30 poslancov. Zároveň dávajú kompetenciu Ústavnému súdu SR posúdiť do dvoch mesiacov návrh poslancov o zrušení amnestie, ak takéto rozhodnutie parlament prijme.





Ústavný súd bude môcť povedať, či je takéto rozhodnutie parlamentu platné alebo nie. O návrhu na zmenu ústavy by mali poslanci rokovať hneď na úvod marcovej schôdze. Potom, ako táto novela nadobudne účinnosť, tak bude môcť parlament rokovať o samotnom ústavnom návrhu zákona, ktorým sa rušia amnestie Vladimíra Mečiara, ako aj milosť prezidenta Michala Kováča.



Ak toto riešenie získa podporu 90 poslancov v parlamente, malo by byť možné došetriť prípad zavlečenia Michala Kováča ml. do cudziny z 31. augusta 1995. Otázka Mečiarových amnestií a ich zrušenie je téma, ktorú politici opakovane otvárajú. Téma opäť začala rezonovať po smrti prezidenta Michala Kováča.







