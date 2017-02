Koalícia sa zhodla, štát musí byť v energetike silnejší

BRATISLAVA 21. februára (WebNoviny.sk) - Vládna koalícia sa dohodla na troch energetických témach. Ako uviedol na tlačovej besede po rokovaní koaličnej rady predseda strany Smer-SD a premiér Robert Fico, koalícia sa dohodla na novelách zákona o regulácii v sieťových odvetviach a zákona o strategických podnikoch, a na vzniku štátneho energetického holdingu.



Novela regulačného zákona by mala hlavne oddeliť funkciu predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) od predsedu Regulačnej rady. "V praxi to znamená, že šéf ÚRSO už nebude aj šéfom Regulačnej rady, ale budeme tu mať dvoch významných predstaviteľov tohto úradu," povedal Fico. Ministerstvo hospodárstva by už na marcovú schôdzu parlamentu malo predložiť novelu regulačného zákona..



Štát chce využívať predkupné práva v energetických spoločnostiach



"Do novelizácie zákona navrhne ministerstvo aj ďalšie opatrenia, ktoré zabezpečia, že bude vláda podrobnejšie informovaná o rozhodnutiach regulačného úradu pri plnom rešpektovaní nezávislosti tohto úradu," doplnil Fico. Zároveň dodal, že o novom šéfovi ÚRSO a novom šéfovi Regulačnej rady, ktorá pôsobí na úrade ako odvolací orgán, bude koalícia rokovať, až keď novela regulačného zákona prejde na marcovej parlamentnej schôdzi prvým čítaním.



Koalícia sa zhodla na posilnení pozície štátu v energetickom sektore, a to cez novelu zákona o strategických podnikoch a prostredníctvom vytvorenia štátneho energetického holdingu. "V novelizácii zákona o strategických podnikoch chceme podstatne viac zvýrazniť úlohu štátu, pokiaľ ide o naše postavenie v tých podnikoch, kde má štát ešte nejaké podiely a rovnako nastaviť do budúcnosti, ako sa štát bude správať pri nakladaní s týmito podielmi," povedal Fico. Doplnil, že štát chce vo väčšej miere využívať predkupné práva pri prípadnom predaji podielov v energetických spoločnostiach. "Všade tam, kde budeme môcť vložiť nohu, tak tak urobíme. Využijeme každú jednu príležitosť na to, aby bol štát v energetike silnejší," zdôraznil premiér.



Predseda vlády je presvedčený, že štát nájde na prípadné spätné odkupovanie akcií v energetike potrebné financie. "Ak príde možnosť investovať niekde 300, 400, 500 miliónov a bude to znamenať posilnenie štátu v energetickom sektore, tak si myslíme, že to stojí za to, lebo v krátkodobom horizonte nám to vráti podstatne viacej peňazí, ako do toho investujeme v danom okamihu," uviedol Fico.



Dohodli sa na založení štátneho energetického holdingu



Lídri koaličných strán sa definitívne dohodli na založení štátneho energetického holdingu. Podľa predsedu vlády holding by mal byť prejavom posilňovania štátu v energetickom odvetví. "Dohodli sme sa, že na takomto holdingu ideme pracovať. Chceme dať dohromady všetky podiely, ktoré ešte má štát v energetických podnikoch," konštatoval predseda vlády, podľa ktorého prijatie novely regulačného zákona, zákona o strategických podnikoch a vytvorenie energetického holdingu by sa malo udiať v čo najkratšom možnom čase.



Predseda strany Most-Híd a podpredseda parlamentu Béla Bugár je pri vytváraní energetického holdingu opatrný. Konečné slovo, akú bude mať holding podobu, bude mať podľa neho novovytvorená expertná skupina. "Sú tu totiž pozitívne ale aj negatívne dopady. Musíme veľakrát merať a možno raz rezať. Musíme napríklad vyriešiť také problémy, ako je to v prípade Transpetrolu, ktorý keby sa dostal pod energetický holding, tak vieme, že tam tie záujmy ruskej strany môžu skrížiť záujmy slovenskej strany," konštatoval Bugár.



Predseda strany SNS a predseda parlamentu Andrej Danko na tlačovej besede zdôraznil, že vláda bude musieť okrem dohodnutých tém taktiež nanovo nastaviť dividendovú politiku v energetických spoločnostiach.