Koalícia privítala konštruktívny prístup opozície k zrušeniu Mečiarových amnestií

BRATISLAVA 5. apríla (WebNoviny.sk) – Koalícia považuje hlasovanie o zrušení Mečiarových amnestií za dôležité z pohľadu formovania politickej kultúry. Vyplýva to zo stredajších vyjadrení predsedov koaličných strán premiéra Roberta Fica (Smer-SD), predsedu NR SR Andreja Danka (SNS) a podpredsedu parlamentu Bélu Bugára (Most-Híd).



Premiér v stredu na spoločnom vyhlásení lídrov koalície privítal konštruktívny prístup opozície, ktorá podľa neho opustila ideologickú rovinu a pristúpila ku koaličnému návrhu konštruktívne. Toto ocenili i ostatní koaliční partneri. Koalícia takisto zdôraznila, že ich riešenie považujú za jediné možné riešenie z pohľadu ústavnosti.





„Streda, pravdepodobne 17-sta hodina, keď bude NR SR hlasovať, vnímam ako šancu začať novú kvalitu politického dialógu. Stojí pred nami celý rad zahraničnopolitických aj domácich výziev a dnešné hlasovanie môže byť signálom, že existujú témy, ktoré idú nad rámec koalično-opozičného zápasu. Je len na nás, či to bude len osamelý výkrik, alebo sa to stane pozitívnym trendom v slovenskej politike,“ povedal Fico.



Zároveň pripomenul, že koalícia pred časom schválila aj deklaráciu, ktorá Mečiarove amnestie odsúdila.



Podľa Bugára sa mení novodobá história



Predseda NR SR a SNS Andrej Danko povedal, že 90-te roky neboli ľahké obdobie, ale ani jeden zo šéfov koaličných strán ho nespôsobil. Toto obdobie zároveň označil za ťažkú traumu. Je rád, že opozícia akceptovala návrh koalície, na oplátku koalícia akceptovala opozičné pripomienky. „Zastavili sme politické preteky o tom, kto je lepší a kto je horší,“ povedal Danko.





Predseda Mosta-Híd Béla Bugár sa takisto poďakoval koaličným partnerom aj opozičným poslancom, ktorí za ich návrh hlasovali. Zároveň si podľa neho treba uvedomiť, že sa mení novodobá história. Je presvedčený, že Ústavný súd SR potvrdí zrušenie Mečiarových amnestií aj milosti udelenej prezidentom Michalom Kováčom.



Zrušenie amnestií podľa neho súčasní politici dlhujú občanom aj napriek tomu, že túto traumu občanom nespôsobili oni. „Za 12 mesiacov nášho vládnutia môže byť toto jeden z najdôležitejších krokov vlády,“ myslí si Bugár o návrhu, ktorý „rieši to, čo bolo čiernym flakom na tvári SR“.



