Koalícia nie je ochotná zakrývať Matovičove machinácie, Hrnko ho nazval trnavským Fittipaldim

BRATISLAVA 4. mája (WebNoviny.sk) - Koalícia podľa podpredsedu SNS Antona Hrnka nie je ochotná zakrývať machinácie Matoviča. Reagoval tak na neschválenie programu schôdze, na ktorej mal byť odvolávaný predseda NR SR Andrej Danko.Hrnko nazval Matoviča trnavským Fittipaldim. „Najazdiť 600 kilometrov denne 365- krát za sebou to nedokáže ani Emerson Fittipaldi . Rozmýšľam, či by sme takýmto jazdcom nedali titul trnavský Fittipaldi. Zaoberať sa jeho problémami, aby zatajil svoje daňové machinácie vecami, ktoré tu existovali aj v 90-tych rokoch, pretože bezpečnosť poslancov je dôležitejšia ako paranoja Matoviča,“ vyhlásil pred novinármi Hrnko..Kontrolovanie vulgarizmov v listoch nie je podľa neho politická záležitosť, ale je to vec úradníkov.Vedúci kancelárie NR SR Daniel Guspan by si mal podľa Hrnka vyhodnotiť, čo sa stalo. Podľa neho otváranie obálok sa v parlamente dialo už za Viliama Šalgoviča, ale aj Ivana Gašparoviča, Rudolfa Schustera, Františka Mikloška. „Ale po politickej stránke je všetko v poriadku,“ konštatoval s tým, že aj on dostával otvorené listy z bezpečnostných dôvodov. „Nechcem prísť o prsty,“ vyhlásil.

Poslanci neotvorili mimoriadnu schôdzu parlamentu, na ktorej chcela opozícia odvolávať predsedu NR SR Andreja Danka (SNS) za otváranie listových zásielok adresovaných poslancom.



Schôdzu zvolal podpredseda NR SR Béla Bugár. V pléne bolo prítomných 131 poslancov, no program schôdze nepodporila nadpolovičná väčšina prítomných zákonodarcov. Za program zahlasovalo iba 54 poslancov.



Za program hlasovali poslanci za klub OĽaNO-NOVA, SaS, ĽSNS, Sme rodina a väčšina nezaradených poslancov. Proti programu boli poslanci vládnej koalície za Smer-SD, SNS a Most-Híd. Nezaradená poslankyňa Martina Šimkovičová sa hlasovania zdržala.

