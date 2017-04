Koalícia má podľa OĽaNO dvojaký meter na poslancov, poukázali na neudelenie pokuty pre smeráka Kubánka

BRATISLAVA 5. apríla (WebNoviny.sk) – Vládna koalícia má podľa OĽaNO dvojaký meter na poslancov. Ako povedal na tlačovej besede poslanec hnutia Jozef Lukáč, utorkové rokovanie parlamentného výboru pre nezlučiteľnosť funkcií vytvorilo bezprecedentná udalosť, keď koalícia ukázala, že nie je pre ňu poslanec ako poslanec.



„Koalícia meria dvomi nerovnakými metrami,“ povedal. Lukáč upozornil, že Stanislav Kubánek porušoval zákon nepozastavením živnosti 3285 dní, za čo mu hrozila pokuta 108-tisíc eur. Predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič mal 21 dní otvorenú živnosť a výsledok je strata mandátu a pokuta 12-tisíc eur. .



Zo stola zhodili deväť konaní



Veronika Remišová zdôraznila, že takéto konanie prehlbuje stratu dôvery vo verejné inštitúcie. Podľa Jozefa Viskupiča tvrdosť zákona by mala dopadnúť rovnako na Kubánka, ako aj na iných poslancov.





„Vládni poslanci len hľadajú spôsob, ako mu pokutu znížiť alebo zrušiť. Podľa mňa mal by dostať pokutu 108-tisíc eur, lebo porušoval zákon deväť rokov,“ povedal Viskupič s tým, že Matovič urobil formálnu chybu, ale Kubánek zrejme reálne podnikal, keďže pôsobil nielen ako živnostník, ale aj ako konateľ.



Podľa neho má Kubánek takú silu na výbore, že koaliční poslanci zhodili zo stola deväť konaní.



Navrhli nové konanie



Parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií poslancovi Smeru-SD Stanislavovi Kubánkovi neudelil pokutu 108-tisíc eur, ako to pôvodne členovia výboru navrhovali. Koaliční poslanci Kubánka podržali a Jozef Burian (Smer-SD) navrhol, aby voči nemu začali nové konanie.



Výbor riešil deväť konaní voči Kubánkovi, keďže vo viacerých rokoch nemal pozastavenú živnosť a bol aj konateľom v obchodnej spoločnosti. Burian navrhuje, aby Kubánek dostal dve pokuty. Jednu za nepozastavenú živnosť a druhú za to, že bol konateľom v obchodnej spoločnosti. Za každú by mu hrozila pokuta vo výške šesť mesačných platov verejného funkcionára, spolu približne 24-tisíc eur. Týmto návrhom by sa mal výbor zaoberať na ďalšom rokovaní.



Poslanec Ondrej Dostál (SaS) navrhoval, aby za každý rok dostal Kubánek pokutu, čo by bolo 108-tisíc eur. Poslanci však návrhy uznesení nepodporili. Predseda výboru Martin Poliačik bol z výsledku sklamaný, podľa neho sa každé jedno z deviatich majetkových priznaní malo na výbore otvárať samostatne.



