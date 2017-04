Koľko eur sú Slováci ochotní prispieť na Deň narcisov Ženy sú o trošku štedrejšie ako muži

BRATISLAVA 7. apríla (WebNoviny.sk) - Až 93 percent opýtaných Slovákov pozná Deň narcisov a viac ako tri štvrtiny (78 percent) si ho spája s bojom proti rakovine a s pomocou onkologickým pacientom. Vyplýva to z reprezentatívneho výskumu trhu, ktorý uskutočnila agentúra ACRC, s.r.o., na vzorke 1008 respondentov vo veku od 18 rokov.





Z prieskumu ďalej vyplýva, že charitatívnu činnosti považuje za veľmi dôležitú 83 percent Slovákov. Kým pätina nepotrebuje vedieť, kam idú zozbierané peniaze, aby akcii dôverovali, tak 63 percent túto informáciu potrebuje. Medzi najčastejšie spontánne menované charitatívne projekty a zbierky Slováci zaradili Deň narcisov (37 percent), Dobrého anjela (26 percent) a Hodinu deťom (17 percent).



Tretina ľudí, teda 34 percent, prispieva na Deň narcisov pravidelne každý rok a viac ako polovica (53 percent) prispieva občas. Desatina Slovákov však do tejto zbierky ešte nikdy neprispela. Spôsob, ako by mohli prispieť sami, vyhľadáva 18 percent respondentov. Najiniciatívnejšími prispievateľkami sú ženy v strednom veku od 35 do 54 rokov s vysokoškolským vzdelaním.



V priemere by Slováci tento rok prispeli čiastkou 5,50 eura. Ženy sú o trošku štedrejšie ako muži. Najvyššie príspevky by boli ochotní venovať obyvatelia Žilinského a Bratislavského kraja. Hodnota príspevku vzrastá v závislosti od príjmu a vzdelania respondentov.