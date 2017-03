Kližan zdolal Monteira, v Indian Wells vyzve víťaza zo Sao Paula

Slovenský tenista Martin Kližan zvládol prvú prekážku v hlavnej súťaži dvojhry na turnaji ATP World Tour Masters 1000 BNP Paribas Open v....

INDIAN WELLS 10. marca (WebNoviny.sk) - Slovenský tenista Martin Kližan zvládol prvú prekážku v hlavnej súťaži dvojhry na turnaji ATP World Tour Masters 1000 BNP Paribas Open v kalifornskom Indian Wells, v úvodnom kole potreboval 99 minút na zdolanie Brazílčana Thiaga Monteira 7:6 (6), 6:3.



Dvadsaťsedemročný Bratislavčan si v prvom vzájomnom súboji s 22-ročným Juhoameričanom pomohol siedmimi esami, využil tri zo šiestich brejkových príležitostí, súper dve z ôsmich. V druhom sete ľaváckeho derby Monteiro vzdoroval až do ôsmeho gemu, ktorý Kližan na príjme ovládol bez straty fiftínu a potom sa už rovnako čistou hrou dopodával k postupu. .









V druhom kole na Kližana čaká Pablo Cuevas nasadený ako dvadsiaty siedmy. Uruguajčan (30. v rebríčku vo dvojhre) nastúpi po pondelňajšom zavŕšení čistého hetriku na antuke v brazílskom Sao Paule, takže mal menej času na presun, oddych a adaptáciu na iný povrch. Vzájomná bilancia je vyrovnaná 1:1, Slovák (66.) môže nadviazať na vlaňajšie víťazstvo z hamburskej antuky.



Zverenec Martina Hromeca Kližan má za sebou tri pokusy v Indian Wells, ani raz sa nedostal za 2. kolo. Vlani v ňom za stavu 3:5 odstúpil zo súboja so Španielom Fernandom Verdascom pre problémy s nohou a potom pauzoval do konca mája.



Indian Wells - dvojhra - 1. kolo:



