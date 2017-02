Kližan zdolal Balázsa, slovenskí tenisti sa ujali vedenia

BRATISLAVA 3. februára (WebNoviny.sk) - Líder domáceho kádra Martin Kližan zvíťazil nad dvojkou hostí Attilom Balázsom za 142 minút 6:1, 6:2, 3:6, 6:4 v úvodnej z dvoch piatkových dvojhier v rámci bratislavského stretnutia Slovensko - Maďarsko v rozhodujúcom 2. kole I. skupiny euroafrickej zóny Davisovho pohára 2017 tenisových reprezentačných družstiev mužov (3. - 5. februára).



Favorizovaný Kližan viac ako hodinu mal dianie na tvrdom povrchu v Aegon aréne NTC úplne pod kontrolou, ale Balázs postupne čoraz tuhšie vzdoroval, priebežne disponovane využil slabšiu fázu favorita. Zisk aspoň jedného setu si zaslúžil, celkový úspech nie. .



"Bol to obojstranne dobrý zápas, pre divákov slušná zábava. Som spokojný s mojím výkonom a dôležité je, že vedieme 1:0, teraz budeme držať palce ´Jojovi´. Bude to ťažký duel a náskok 2:0 pred sobotou by bol fantastický, lebo štvorhra môže dopadnúť hocijako," povedal Kližan pre RTVS a dodal: "V treťom sete som sa necítil dobre, nebol som v pohode. Balázs vtedy zahral výborne, z gemu na gem sa zlepšoval. Vo štvrtom sete som trošku zmenil taktiku a myslím si, že som ho získal zaslúžene."



Dvadsaťsedemročný Petržalčan Kližan, 36. v singlovom renkingu ATP, vyrovnal v bilancii zo všetkých vzájomných duelov proti 28-ročnému Balázsovi (284.) na 2:2. Rivalita sa začala už pred jedenástimi rokmi na juniorskej scéne. Slovák sa revanšoval Maďarovi za prehru 3:6, 4:6, ktorú inkasoval v sezóne 2012 na antuke v Bukurešti. Nadviazal na triumf 7:6 (5), 6:3 z tvrdého povrchu v hale v Heilbronne 2011.



Zverenec Martina Hromeca Kližan teraz má v Davis Cupe štatistiku 19:7, z toho vo dvojhre 16:7. V súbojoch spadajúcich do MS tímov ITF sa jeho šnúra získaných setov skončila na hodnote 22. Predvlani si pripísal všetkých 20 absolvovaných (na zápasy 7:0, pričom jeden bol iba dvojsetový), minulý rok v DP nehral. Balázs, ktorý dosiaľ najvyššie bol na 153. pozícii v hodnotení, aj to už pred siedmimi rokmi, klesol na 13:8 (v singli 10:6). Nastúpil premiérovo od apríla 2013 a budapeštianskej päťsetovej prehry s Luxemburčanom Gillesom Mullerom.



Kovalík minimálne v tento deň nastúpi namiesto pôvodne nominovaného Lukáša Lacka, ktorý má žalúdočné problémy. Dvadsaťštyriročný Bratislavčan Kovalík (115.) má proti rovesníkovi Fucsovicsovi (159.) skóre 4:2, pričom obe prehry utrpel už v mládežníckom období. Vlani v júli na antuke v Budapešti práve v rámci Davis Cupu triumfoval 6:7 (5), 6:4, 7:6 (5), 6:1.



SLOVENSKO - MAĎARSKO 1:0 po piatkovej I. dvojhre



Piatok - dvojhra:



- Attila Balázs 6:1, 6:2, 3:6, 6:4 za 142 minút (25, 38, 34, 45)



Kližan hral, koľko potreboval



Kližan si forhendovým returnom okamžite utvoril dva brejkbaly, čiaru odobrilo Jastrabie oko. Šancu premenil ďalším kvalitným príjmom. Slovák klesol dvojchybou na 0:30, ale dostal sa z ťažkostí, hoci mu nepadalo prvé podanie - 2:0. Kližan bol razantnejší a komplexnejší, mal jasnú prevahu - 3:1 po necelej štvrťhodine. Vynútená Balázsova forhendová chyba v dlhej výmene dodala Slovákovi 40:15 na returne, Maďar kvitoval dve zbytočné zlyhania súpera. Kližan si však vydareným protiútokom utvoril ďalšiu príležitosť a Balázs vyhodil forhendový kros - 4:1 a bleskovo aj 5:1. Navyše, Maďar sa ani na servise v siedmej hre nevyhol problémom a za stavu 15:40 vôbec nemal nárok na forhendový stopbal.



Kližan hral, koľko potreboval, dostatočným spôsobom si udržiaval koncentráciu. Pritlačením vo výmene zavŕšil preklopenie z 0:30 na 40:30 na returne v druhej hre druhého setu a brejkbal zužitkoval rezolútnym bekhendom popri čiare - 2:0. Slovák mal šťastie, že páska siete pustila na druhú stranu jeho smeč za stavu 15:30 pri potvrdzovaní úniku - 3:0 cez dve zhody. Balázs cez jednu zhodu upravil na 1:3 a nádherným bekhendovým lobom si dodal premiérový brejkbal (z pôvodným 0:30 na returne). Slovákov dropšot z prevahy neprehovoril sieť.



Kližan po trochu laxnejšej pasáži pridal na disciplíne, priebojným bekhendom si utvoril brejkbal a pridal perfektnú defenzívu - 4:2. Balázsov výkon však pred naplnením prvej hodiny napriek tomu išiel nahor. Slovák v geme na 5:2 nechtiac pobavil netrafením smeču, nepykal za túto "minelu". Maďar si síce aktivitou vynútil brejkbal, ale pokazil pri ňom hrateľný return. Navyše, spadol na 0:40 na podaní, odvrátil však všetky tri setbaly, Kližanovi trikrát nevyšlo riziko na returne. Balázs mu prospel dvojchybou a štvrtú hrozbu už nevymazal.



Súper išiel nahor



Balázs však sústavne išiel nahor. Forhendovým returnom popri čiare si vypracoval brejkbal v piatej hre tretieho setu, len sa prizeral esu. Maďar sa dočkal ďalšej možnosti sa príjme v siedmej hre, keď Kližan poslal obehnutý forhend do siete. Slovákovi potom zlyhal tajming forhendu - 3:4. Kližan zvýšil agilitu, ale na príjme v ôsmej hre sa nedostal za 30:30. Balázs ťažil zo zvláštne chabej fázy oponenta a slabšieho pohybu - 5:3. K tomu Maďar dokonca mal setbal na príjme v deviatej hre, Slovák ho zaskočil odvahou. Proti neskoršiemu druhému setbalu dobre zaútočil, pri treťom však poslal bekhend vedľa. Rozloženie síl sa radikálne menilo.



Maďar zamieril do šatne, štvrté dejstvo však otvoril v pohode na nulu. Slovák dal na 1:1 iba cez zhodu. Stále mal akési ťažšie nohy a neistejšie ruky. Za stavu 30:30 na returne sa ani nepohol za skrátením. Navyše, pri skóre 1:2 čelil trom jednotlivým brejkbalom. Bez výnimky si pomohol podaním. Balázs sa vychyľujúcim returnom dopracoval ku štvrtej príležitosti, Kližan bravúrne zvládol ofenzívu nastolenú druhým servisom a napokon predsa len dal na 2:2. Maďara však bol plný kurt, stále predvádzal oveľa smelší, kvalitnejší a sebavedomejší výkon ako v prvých dvoch setoch - ľahkých 3:2.



V šiestom geme znamenal Slovákov pokazený bekhend brejkbal, Maďara pri ňom účinne ponaháňal. Balázs perfektne trafil return, Kližan proti druhému brejkbalu vytiahol krížny bekhend, vydrel si 3:3. Maďarova dvojchyba mu dopriala sľubných 30:15 a Balázs prehnal bekhend. Prvý brejkbal odstránil priamo servisom, pri druhom si však neporadil s agresívnym forhendovým returnom pod nohy. Kližan vstúpil do potvrdzovacieho gemu skvostným volejom spod kolien a poľahky doputoval ku skóre 5:3. Pri podávaní na víťazstvo za stavu 5:4 dal bekhendovým volejom na 40:0 a vypálil eso na "téčko".







Jozef Kovalík - Márton Fucsovics / bilancia: 4:2 (vrátane juniorskej)



Martin Kližan, Andrej Martin - Márton Fucsovics, Attila Balázs



Martin Kližan - Márton Fucsovics / bilancia: 0:0



Lukáš Lacko - Attila Balázs / bilancia: 0:1



Pozn.: Jozef Kovalík minimálne v piatok nastúpi namiesto zdravotne indisponovaného Lukáša Lacka.