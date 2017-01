Kližan vyzve Wawrinku, Cibulková začne proti Allertovej

MELBOURNE 13. januára (WebNoviny.sk) - Trio slovenských tenistiek a jeden tenista spoznali súperov v 1. kole dvojhry na úvodnom grandslamovom turnaji novej sezóny Australian Open v Melbourne. Nasadená šestka ženskej dvojhry Dominika Cibulková sa na úvod stretne s Češkou Denisou Allertovou.



Jana Čepelová vyzve desiatku "pavúka", Španielku Carlu Suárezovú-Navarrovú, a Kristína Kučová si zmeria sily s Američankou Christinou MacHalovou. V mužskej dvojhre bude mať Martin Kližan viac ako zdatného súpera - nasadenú štvorku Švajčiara Stana Wawrinku, šampióna z Melbourne z roku 2013.



Cibulková proti Allertovej ešte nehrala



Dvadsaťsedemročná Cibulková a o 3 roky mladšia Allertová (89. v rebríčku WTA) doteraz proti sebe na seniorskej úrovni nehrali. Allertová nikdy nestála vo finále turnaja na hlavnom okruhu WTA, z nižšieho formátu ITF má ale 9 singlových titulov. Ďalšie dve Slovenky rozhodne nebudú favoritkami proti svojim súperkám v 1. kole.



Dvadsaťšesťročná Kučová (81.) si po pár dňoch zopakuje súboj s Američankou Christinou McHalovou (43.) mladšou o 2 roky, s ktorou prehrala v druhom kole kvalifikácie na turnaji WTA v Sydney 2:6, 1:6. Vlani na dotáciou významnejšom podujatí v Montreale, kde Kučová senzačne dokráčala až do semifinále, Slovenka zdolala Američanku v kvalifikácii 6:0, 6:4.



Dvadsaťtriročná Čepelová (101.) sa so Suárezovou-Navarrovou (12.) staršou o 5 rokov dosiaľ nikdy súťažne nestretla, skúsená Španielka, víťazka dvoch a finalistka ďalších ôsmich turnajov na okruhu WTA, bude v pozícii vysokej favoritky.



Wawrinka je úradujúci šampión US Open



Dvadsaťsedemročný Kližan a 31-ročný Wawrinka majú jediný spoločný duel z minulosti. Na antuke v Casablance v roku 2010 triumfoval Wawrinka 6:4, 0:6, 6:4. Švajčiar je úradujúci šampión US Open a celkovo trojnásobný grandslamový víťaz. Počas kariéry nazbieral 15 titulov na hlavnom okruhu vo dvojhre, z toho v ostatných troch rokoch zakaždým jeden z úrovne "veľkej štvorky".



Horné polovice žrebu budú mať 1. kolo na programe v pondelok, dolné sekcie v utorok. Organizátori to oznámili na twitteri podujatia. Znamená to, že zo Slovákov sa prvý deň predstavia Kližan, Kučová a Čepelová. V utorok bude hrať Cibulková proti Češke Denise Allertovej. Z kvalifikácie ešte môžu postúpiť Lukáš Lacko a Rebecca Šramková.



Žreb Australian Open 2017



* 16. - 29. januára, celková dotácia 50 miliónov AUD, tvrdý povrch Plexicushion



DVOJHRA ŽIEN



Jana Čepelová (SR) - Carla Suárezová-Navarrová (Šp.-10) - bilancia 0:0



Kristína Kučová (SR) - Christina McHalová (USA) - bilancia 1:1



Dominika Cibulková (SR-6) - Denisa Allertová (ČR) - bilancia 0:0



DVOJHRA MUŽOV



Martin Kližan (SR) - Stan Wawrinka (Švaj.-4) - bilancia 0:1