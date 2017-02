Kližan si v rebríčku polepšil, Cibulková je stále piata

ST. PETERSBURG 27. februára (WebNoviny.sk) - Americká tenistka Serena Williamsová stále je líderkou svetového rebríčka WTA vo dvojhre. Na vrchol sa skúsená 35-ročná rutinérka vrátila pred štyrmi týždňami po svojom triumfe na melbournských grandslamových Australian Open, keď vystriedala Nemku Angelique Kerberovú. Tretia priečka patrí Češke Karolíne Plíškovej. Slovenka Dominika Cibulková zostala piata za štvrtou Simonou Halepovou z Rumunska. Do Top 10 poskočila Ukrajinka Elina Svitolinová, predtým bola trinásta, teraz je desiata.



Rybáriková sa posunula o desať miest .



V internom slovenskom poradí nenastali zmeny. Národnou dvojkou je naďalej 75. Kristína Kučová a trojkou 100. Jana Čepelová. V druhej stovke sú zo SR 118. Rebecca Šramková a 290. Magdaléna Rybáriková, ktorá sa oproti minulému týždňu posunula o 10 miest nahor. V tretej stovke sa nachádzajú 209. Viktória Kužmová (predtým 220.), 244. Daniela Hantuchová a 249. Karolína Schmiedlová.



V hodnotení štvorhry už ôsmy týždeň figuruje na najvyššej priečke Američanka Bethanie Matteková-Sandsová. Jej česká deblová partnerka Lucie Šafářová je druhá, nasleduje Francúzka Caroline Garciová spoločne s krajankou Kristinou Mladenovicovou. Líderkou SR v debli je 184. Michaela Hončová, dvojkou Chantal Škamlová na 229. mieste.



Tsonga prežíva vydarené obdobie



Na čele svetového rebríčka ATP pre nasadzovanie vo dvojhre už pätnásty týždeň figuruje britský tenista Andy Murray. Druhý zostal Srb Novak Djokovič a na treťom mieste je Švajčiar Stan Wawrinka. Poradie v prvej šestke sa nezmenilo, ale na siedmu z jedenástej poskočil Jo-Wilfried Tsonga.



Francúzsky tridsiatnik prežíva vydarené obdobie, po Rotterdame ovládol aj turnaj v Marseille a za dva týždne sa v renkingu posunul o sedem miest do Top Ten. Zmeny nastali aj za Tsongom, Rakúšan Dominic Thiem napriek turnajovému titulu v Riu de Janeiro spadol z ôsmej na deviatu priečku, víťaz Australian Open Švajčiar Roger Federer uzatvára prvé desiatku.



Slovenskou jednotkou je Martin Kližan, ktorý je na 62. pozícii (predtým 65.). V druhej stovke počítačového poradia figurujú zo SR 101. Lukáš Lacko, 112. Norbert Gombos, 118. Jozef Kovalík a 152. Andrej Martin. Pozoruhodný posun zaznamenal Gombos, po svojom prvom štvrťfinále v kariére na turnaji hlavného okruhu ATP v Marseille 26-ročný galantský rodák poskočil o 16 miest. Už len deväť priečok mu zostáva do vyrovnania kariérneho maxima v podobe 103. pozície z mája 2015.



Lídrom štvorhry naďalej je Francúz Nicolas Mahut. Nasleduje jeho deblový partner a krajan Pierre-Hugues Herbert. Tretia pozícia patrí americkým dvojičkám Bobovi a Mikovi Bryanovcom. Na poste slovenskej deblovej jednotky v systéme pre nasadzovanie je Andrej Martin, ktorý klesol z 87. na 96. miesto. Národnou dvojkou je Igor Zelenay (108.).



SVETOVÉ REBRÍČKY - ŽENY:



1. (1.) Serena Williamsová (USA) 7780 bodov, 2. (2.) Angelique Kerberová (Nem.) 7405, 3. (3.) Karolína Plíšková (ČR) 5640, 4. (4.) Simona Halepová (Rum.) 5172, , 6. (6.) Agnieszka Radwanská (Poľ.) 4670, 7. (7.) Garbine Muguruzová-Blancová (Šp.) 4585, 8. (8.) Svetlana Kuznecovová (Rus.) 3915, 9. (9.) Madison Keysová (USA) 3897, 10. (13.) Elina Svitolinová (Ukr.) 3890, 11. (10.) Johanna Kontová (V. Brit.) 3600, 12. (11.) Petra Kvitová (ČR) 3310, 13. (12.) Venus Williamsová (USA) 3280, 14. (15.) Caroline Wozniacka (Dán.) 3020, 15. (16.) Jelena Vesninová (Rus.) 2340,...



1. (1.) Bethanie Matteková-Sandsová (USA) 9955 bodov, 2. (2.) Lucie Šafářová (ČR) 8600, 3. (3.) Caroline Garciová (Fr.) a (3.) Kristina Mladenovicová (Fr.) - obe 8230, 5. (6.) Jekaterina Makarovová (Rus.) 7735, 6. (5.) Jelena Vesninová (Rus.) 7640, 7. (7.) Sania Mirzová (India) 6405, 8. (8.) Martina Hingisová (Švaj.) 5205, 9. (9.) Andrea Hlaváčková (ČR) 4870, 10. (11.) Jaroslava Švedovová (Kaz.) 4585,...



SVETOVÉ REBRÍČKY - MUŽI:



1. (1.) Andy Murray (V. Brit.) 11 540 bodov, 2. (2.) Novak Djokovič (Srb.) 9735, 3. (3.) Stan Wawrinka (Švaj.) 5195, 4. (4.) Milos Raonic (Kan.) 5080, 5. (5.) Kei Nišikori (Jap.) 4730, 6. (6.) Rafael Nadal (Šp.) 4115, 7. (11.) Jo-Wilfried Tsonga (Fr.) 3480, 8. (7.) Marin Čilič (Chor.) 3410, 9. (8.) Dominic Thiem (Rak.) 3375, 10. (9.) Roger Federer (Švaj.) 3260, 11. (10.) David Goffin (Belg.) 3245, 12. (12.) Gael Monfils (Fr.) 3190, 13. (13.) Grigor Dimitrov (Bul.) 2925, 14. (14.) Tomáš Berdych (ČR) 2790, 15. (17.) Lucas Pouille (Fr.) 2261,...



1. (1.) Nicolas Mahut (Fr.) 8750 bodov, 2. (2.) Pierre-Hugues Herbert (Fr.) 8275, 3. (3.) Bob Bryan (USA) a (3.) Mike Bryan (USA) - obaja 7610, 5. (5.) Henri Kontinen (Fín.) 7430, 6. (6.) John Peers (Aus.) 7290, 7. (7.) Jamie Murray (V. Brit.) 5660, 8. (8.) Bruno Soares (Braz.) 5570, 9. (9.) Marcelo Melo (Braz.) 5370, 10. (10.) Ivan Dodig (Chor.) 4965,...