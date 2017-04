Kližan si polepšil vo svetovom rebríčku, Cibulková ostala svetovou štvorkou

Nemecká tenistka Angelique Kerberová štvrtý týždeň za sebou figuruje na čele svetového rebríčka WTA vo dvojhre. Predtým bola líderkou....

Medzičasom sedem týždňov viedla Američanka Serena Williamsová, teraz bez zmeny druhá pred Češkou Karolínou Plíškovou. Ruská šampiónka z mexického Monterrey Anastasia Pavľučenkovová zostala šestnásta, jej krajanka Daria Kasatkinová sa zásluhou zisku titulu v americkom Charlestone posunula zo 42. na 29. miesto.





Medzičasom sedem týždňov viedla Američanka Serena Williamsová, teraz bez zmeny druhá pred Češkou Karolínou Plíškovou. Ruská šampiónka z mexického Monterrey Anastasia Pavľučenkovová zostala šestnásta, jej krajanka Daria Kasatkinová sa zásluhou zisku titulu v americkom Charlestone posunula zo 42. na 29. miesto. .



Cibulková je stála svetovou štvorkou



Najlepšia Slovenka Dominika Cibulková figuruje od 20. marca na svojom rekordnom štvrtom mieste, k 10. aprílu sa to nezmenilo.



Dvadsaťsedemročná Bratislavčanka sa na vrchole národného prehľadu odpútala o jedno miesto od Daniely Hantuchovej (v Top 5 premiérovo bola 27. januára 2003) a vyrovnala absolútne slovenské singlové maximum Miloslava Mečířa z 22. februára 1988. Vo štvorhre bola Janette Husárová trojkou k 21. aprílu 2003.



Slovenskou dvojkou je 81. Kristína Kučová a trojkou 96. Jana Čepelová. V druhej stovke poradia sa nachádzajú 116. Rebecca Šramková a 169. Viktória Kužmová (posun osobného rekordu o dve priečky). V tretej stovke sú 238. Daniela Hantuchová a 248. Karolína Schmiedlová, ktoré v tomto období bojujú o prienik do kvalifikácie májového parížskeho antukového grandslamového Roland Garros.



V hodnotení štvorhry štrnásty týždeň figuruje na najvyššej priečke Američanka Bethanie Matteková-Sandsová. Nasleduje jej deblová partnerka Lucie Šafářová z ČR a Francúzka Kristina Mladenovicová. Líderkou SR v debli je 183. Michaela Hončová, dvojkou 221. Tereza Mihalíková a trojkou 225. Chantal Škamlová.



Kližan poskočil o dve miesta



Na čele svetového rebríčka ATP pre nasadzovanie vo dvojhre už 23. týždeň figuruje britský tenista Andy Murray.



Druhý zostal Srb Novak Djokovič a na treťom mieste je Švajčiar Stan Wawrinka. Minulý týždeň bol tzv. asociačným termínom vyhradeným pre Davisov pohár reprezentačných družstiev mužov. Nekonali sa žiadne turnaje na úrovni ATP World Tour a v Top 10 sa neudiala v porovnaní s 3. aprílom žiadna zmena.



Slovenskou jednotkou je Martin Kližan na 60. pozícii (predtým 62.). V druhej stovke počítačového poradia figurujú zo SR 108. Lukáš Lacko, 110. Norbert Gombos, 148. Jozef Kovalík a 153. Andrej Martin.



Fín Henri Kontinen je druhý týždeň lídrom štvorhry. Za ním sú Austrálčan John Peers a spoločne tretí americkí bratia Bob a Mike Bryanovci. Na poste slovenskej deblovej jednotky v systéme pre nasadzovanie je 100. Andrej Martin. Národnou dvojkou je Igor Zelenay na 112. mieste.











Rebríček WTA pre nasadzovanie vo dvojhre



1. (1.) Angelique Kerberová (Nem.) 7335 bodov, 2. (2.) Serena Williamsová (USA) 7010, 3. (3.) Karolína Plíšková (ČR) 6020, 4. (4.) Dominika Cibulková 5065 , 5. (5.) Simona Halepová (Rum.) 5022, 6. (6.) Garbine Muguruzová-Blancová (Šp.) 4790, 7. (7.) Johanna Kontová (V. Brit.) 4330, 8. (8.) Agnieszka Radwanská (Poľ.) 4290, 9. (9.) Svetlana Kuznecovová (Rus.) 4025, 10. (11.) Madison Keysová (USA) 3857, 11. (12.) Caroline Wozniacka (Dán.) 3850, 12. (10.) Venus Williamsová (USA) 3811, 13. (13.) Elina Svitolinová (Ukr.) 3740, 14. (15.) Petra Kvitová (ČR) 3030, 15. (14.) Jelena Vesninová (Rus.) 2925,... 81. (81.) Kristína Kučová 717, 96. (94.) Jana Čepelová 629, 116. (116.) Rebecca Šramková 513, 169. (171.) Viktória Kužmová 319, 238. (224.) Daniela Hantuchová 207, 248. (250.) Karolína Schmiedlová 196, 366. (359.) Michaela Hončová 100, 386. (385.) Zuzana Zlochová 92, 392. (392.) Lenka Juríková 89, 431. (428.) Magdaléna Rybáriková 77, 440. (436.) Vivien Juhászová 75, 486. (486.) Chantal Škamlová 64, 528. (491.) Tereza Mihalíková 52, 576. (572.) Kristína Schmiedlová 44



Rebríček WTA pre nasadzovanie vo štvorhre



1. (1.) Bethanie Matteková-Sandsová (USA) 8630 bodov, 2. (4.) Lucie Šafářová (ČR) 8265, 3. (2.) Kristina Mladenovicová (Fr.) 8000, 4. (3.) Caroline Garciová (Fr.) 7950, 5. (5.) Jekaterina Makarovová (Rus.) a (5.) Jelena Vesninová (Rus.) - obe 7910, 7. (7.) Sania Mirzová (India) 6705, 8. (8.) Martina Hingisová (Švaj.) 6220, 9. (9.) Andrea Hlaváčková (ČR) 5020, 10. (10.) Barbora Strýcová (ČR) 4855,... 183. (180.) Michaela Hončová 345, 221. (220.) Tereza Mihalíková 261, 225. (228.) Chantal Škamlová 259, 276. (278.) Vivien Juhászová 196, 360. (357.) Magdaléna Rybáriková 141, 387. (382.) Dominika Cibulková 130, 424. (423.) Jana Čepelová 112, 428. (426.) Rebecca Šramková 110, 441. (441.) Viktória Kužmová 104, 457. (455.) Barbora Kötelesová 98











Rebríček Emirates ATP Rankings:



1. (1.) Andy Murray (V. Brit.) 11 960 bodov, 2. (2.) Novak Djokovič (Srb.) 7915, 3. (3.) Stan Wawrinka (Švaj.) 5785, 4. (4.) Roger Federer (Švaj.) 5305, 5. (5.) Rafael Nadal (Šp.) 4735, 6. (6.) Milos Raonic (Kan.) 4345, 7. (7.) Kei Nišikori (Jap.) 4310, 8. (8.) Marin Čilič (Chor.) 3385, 9. (9.) Dominic Thiem (Rak.) 3385, 10. (10.) Jo-Wilfried Tsonga (Fr.) 3265, 11. (11.) Gael Monfils (Fr.) 3010, 12. (12.) Grigor Dimitrov (Bul.) 2880, 13. (13.) Tomáš Berdych (ČR) 2790, 14. (14.) David Goffin (Belg.) 2705, 15. (16.) Nick Kyrgios (Aus.) 2425,... 60. (62.) Martin Kližan 800, 108. (110.) Lukáš Lacko 534, 110. (115.) Norbert Gombos 530, 148. (127.) Jozef Kovalík 404, 153. (155.) Andrej Martin 387, 437. (426.) Filip Horanský 93, 573. (572.) Patrik Fabian 54, 590. (565.) Alex Molčan 51



Rebríček Emirates ATP Doubles Rankings:



1. (1.) Henri Kontinen (Fín.) 7700 bodov, 2. (2.) John Peers (Aus.) 7560, 3. (3.) Bob Bryan (USA) a (3.) Mike Bryan (USA) - obaja 7270, 5. (5.) Nicolas Mahut (Fr.) 6930, 6. (6.) Marcelo Melo (Braz.) 6880, 7. (7.) Pierre-Hugues Herbert (Fr.) 6455, 8. (8.) Jamie Murray (V. Brit.) 6430, 9. (9.) Bruno Soares (Braz.) 6430, 10. (10.) Ivan Dodig (Chor.) 5055,... 100. (97.) Andrej Martin 779, 112. (115.) Igor Zelenay 694, 171. (174.) Martin Kližan 430, 653. (1138.) Jozef Kovalík 73, 664. (664.) Patrik Fabian 71



