Kližan sa ozval Mečířovi, je pripravený reprezentovať

BRATISLAVA 3. januára (WebNoviny.sk) - Slovenský tenista číslo jeden Martin Kližan má v plánoch stretnutie SR - Maďarsko 3. - 5. februára v Aegon aréne NTC v Bratislave v rozhodujúcom 2. kole I. skupiny euroafrickej zóny Davisovho pohára 2017 reprezentačných družstiev mužov.



"Samozrejme, ak mi to umožní zdravie. Milošovi Mečířovi som už povedal, že vo februári na Davis Cupe môže so mnou na 100 percent počítať," povedal Kližan pre Čas.sk a k rozporom so Slovenským tenisovým zväzom (STZ), od ktorého dostal pokutu 20 000 eur za opakované nedodržanie zmluvy, dodal: "Keď si oni myslia, že na mňa budú hovoriť negatívne, tak nepoškodia iba moje meno, ale aj svoje. Som sklamaný, že to takto brali. Ja nebudem držať jazyk za zubami, nie som ten typ človeka."



Dvadsaťsedemročný Petržalčan Kližan nútene vynechal veľkú časť predchádzajúcej sezóny, aj z tohto dôvodu si na rok 2017 nedáva renkingové ciele: "Nechcem hovoriť o konkrétnych číslach, kam by som sa chcel posunúť. Mojím cieľom je byť zdravý, čo sa mi vlani nedarilo, veď som takmer päť mesiacov maródoval. Ak budem fit, tak viem, že som schopný zdolať hocikoho. Päta drží, ale keď to preťažím, tak to ešte cítim. Nie je to však teraz také vážne, že by som si na to mal dávať extra pozor."



Zverenec Martina Hromeca Kližan vstúpi do súťažného ročníka 2017 tento týždeň v indickom Chennai, potom sa predstaví v austrálskom Sydney a 16. - 29. januára na melbournských grandslamových Australian Open. Kližan figuruje na 35. pozícii v singlovom renkingu ATP, takže má solídnu šancu dostať sa medzi 32 nasadených na AO.