Kližan porazil Stachovského a v Monte Carle si zahrá hlavnú súťaž

MONTE CARLO 16. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenský tenista Martin Kližan nasadený ako tretí zvíťazil nad Ukrajincom Sergijom Stachovským za 80 minút 6:4, 6:1 v stretnutí nedeľňajšieho finálového 2. kola kvalifikácie o postup do hlavnej súťaže dvojhry na turnaji ATP World Tour Masters 1000 Rolex v monackom Monte Carle (16. - 23. apríla, dotácia 4 301 125 eur, antuka vonku).



Súpera na 1. kolo "main draw" spozná Kližan po skončení všetkých zápasov finále kvalifikácie. Do úvahy prichádzajú Čech Tomáš Berdych, Nemec Philipp Kohlschreiber, Španieli Albert Ramos-Viňolas a Nicolás Almagro, Nór Casper Ruud a niektorý iný kvalifikant. Dvadsaťsedemročný Bratislavčan už má istotu prémie 15 210 eur pred zdanením a 35 bodov do singlového renkingu, v ktorom figuruje na 60. mieste..





Zverenec Martina Hromeca Kližan zvýšil v bilancii proti 31-ročnému Stachovskému (109.) na 2:0. Pred šiestimi rokmi v Davisovom pohári v Bratislave takisto na antuke triumfoval 6:4, 3:6, 7:6 (6), 6:2. Ukrajinec v minulosti bol aj na 31. priečke v hodnotení, osobným rekordom Slováka je 24. pozícia.



Kližan si zahrá v hlavnej súťaži dvojhry na prestížnom turnaji v kniežatstve tretí raz v kariére. V sezónach 2013 a 2015 neprešiel 1. kolom. Nestačil na Argentínčana Juana Monaca a Srba Viktora Troického.







- Sergij Stachovskij (Ukr.) 6:4, 6:1 za 80 minút