Kližan neobháji titul v Rotterdame, vypadol vo štvrťfinále

Slovenský tenista Martin Kližan prehral za hodinu dvakrát 3:6 s Čechom Tomášom Berdychom nasadeným ako štvrtým v zápase piatkového štvrťfinále....

ROTTERDAM 17. februára (WebNoviny.sk) - Slovenský tenista Martin Kližan prehral za hodinu dvakrát 3:6 s Čechom Tomášom Berdychom nasadeným ako štvrtým v zápase piatkového štvrťfinále dvojhry na turnaji ATP World Tour 500 ABN AMRO World Tennis Tournament v holandskom Rotterdame.



Tridsaťjedenročný finalista Wimbledonu 2010 Berdych, 13. v hodnotení, zvýšil v bilancii zo vzájomných duelov s obhajcom titulu Kližanom už na 5:0 vrátane päťsetového úspechu v 2. kole newyorských grandslamových US Open 2014. Nehrali spolu viac ako dva roky. Rodák z Valašského Meziříčí Berdych bude v sobotňajšom semifinále čeliť úspešnému zo súboja Marin Čilič (Chor.-1) - Jo-Wilfried Tsonga (Fr.-6)..



Berdych nečelil žiadnej hrozbe straty servisu



Kližan v úvodnom sete v hale Ahoy prišiel o servis v piatej hre a na podaní neodolal náporu favorizovaného Berdycha ani v deviatom geme. V druhom sete stačil Čechovi brejk na 3:1. Dovedna využil všetky tri možnosti na returne, sám nečelil žiadnej hrozbe straty servisu. V deviatich gemoch na podaní povolil Slovákovi spolu len päť fiftínov.



Dvadsaťsedemročný Petržalčan Kližan prišiel o renkingového body za spomenutý už 13. februára, . Minulý týždeň bol vo štvrťfinále v bulharskej Sofii.



V utorok v 1. kole prekonal Španiela Fernanda Verdasca extravagantne 6:4, 0:6, 6:1, v stredu si v osemfinále poradil s Nemcom Philippom Kohlschreiberom 6:7 (5), 6:4, 6:1. Zverenec Martina Hromeca Kližan aktuálne figuruje na 63. mieste v nezáväznom online hodnotení, do pondelka ešte môže nie príliš významne klesnúť. Odnáša si 90 bodov do počítačového poradia a prémiu 46 620 eur pred zdanením. Budúci týždeň nemá turnajový program.



Hhoudiniovské počínanie Kližana



Asociácia tenisových profesionálov (ATP) v decembri stanovila, že Kližan predviedol obrat roka na hlavnom profesionálnom okruhu, pričom na najvyššiu priečku sa ako "balíček" dostali dve jeho záchrany práve na ceste za rotterdamským primátom.



Najprv vo štvrťfinále zdolal Španiela Roberta Bautistu-Aguta 6:7 (5), 7:6 (6), 6:0 cez päť mečbalov a potom si v semifinále poradil 6:7 (3), 7:6 (7), 6:2 s Francúzom Nicolasom Mahutom, v tomto prípade odvrátil tri mečbaly.



ATP označila jeho počínanie za houdiniovské. Osem vymazaných mečbalov bolo najviac od roku 2001, keď Španiel Felix Mantilla získal trofej v Palerme po tom, ako čelil deviatim bezprostredným nebezpečenstvám prehry - všetkým v semifinále proti krajanovi Albertovi Portasovi.



Tomáš Berdych (ČR-4) - 6:3, 6:3 za 60 minút