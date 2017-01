Kližan na úvod zakopol, prehral po vyše trojhodinovej dráme

CHENNAI 5. januára (WebNoviny.sk) - Slovenský tenista Martin Kližan nepostúpil do štvrťfinále dvojhry na turnaji ATP World Tour 250 Aircel Chennai Open v indickom Chennai (dotácia 505 730 USD, tvrdý povrch Plexi Pave).



Kližan v osemfinálovom 2. kole ako nasadená štvorka vo veľkej dráme tesne prehral s rodeným Slovincom reprezentujúcim Veľkú Britániu Aljažom Bedenem 6:7 (3), 7:6 (3), 6:7 (2). Tenisový maratón trval 3:05 h a Bedene v rozhodujúcom tajbrejku premenil prvý mečbal. Pre Kližana (35. v rebríčku ATP) bol tento súboj vstupom do nového tenisového roka. V 1. kole mal totiž voľný žreb. V indickom dejisku hral premiérovo v kariére.



Ľavoruký 27-ročný Kližan sa v treťom sete dostal z manka 0:2 aj 2:4, viedol 5:4 aj 6:5, ale jeho súper zo 101. priečky svetového renkingu dotiahol súboj do tretieho tajbrejku. V ňom sa Bedene vzdialil z 1:1 na 6:2 a to už bol dostatočný náskok. Súperom 27-ročného rodáka z Ľubľany Bedeneho vo štvrťfinále bude turnajová päťka, francúzsky tenista Benoit Paire.



Slovensko má predsa len vo štvrťfinále v Chennai zastúpenie. Na rozdiel od Kližana sa medzi osmičku najlepších dostal Jozef Kovalík, ktorý ešte v stredu ako kvalifikant senzačne vyradil trnajovú jednotku a miestneho šampióna zo sezón 2009 a 2010 Marina Čiliča.



Aljaž Bedene (V. Brit) - 7:6 (3), 6:7 (3), 7:6 (2) za 185 minút