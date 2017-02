Klienti majú často pocit, že potrebujú spracovať len projekt

Prax ukazuje, že ak sú investor a architekt rovnocenní partneri, je to kvalitný základný kameň pre vznik dlhodobo hodnotnej budovy. Priemyselné haly, výrobné a skladové areály, logistické centrá, firemné sídla, administratívne priestory a mnohé ďalšie podobné priemyselné objekty zaznamenávajú veľký boom. Tento segment staviteľstva vďaka ekonomickému rastu firiem logicky taktiež rastie a architektonická kancelária DELTA je presvedčená, že tento expandujúci segment si architekta so zmysluplným konceptom budovy skrátka zaslúži.V dnešnej dobe stále ešte prevláda mýtus, kedy úloha architekta je často zaškatuľkovaná len do pozície riešenia estetiky budovy a s týmto faktom je spojený predpoklad, že budova bude vďaka jeho prítomnosti zbytočne drahšia. Pritom práve architekt môže byť zásadným faktorom pri rozhodovaní o tom, či nemalá investícia do novej či rekonštruovanej nehnuteľnosti firmu investora posunie "k lepším zajtrajškom", alebo ju časom položí. Ing. arch. Juraj Bačkor z architektonickej kancelárie DELTA o zmysle architekta pri plánovaní budovy hovorí:Investor na začiatku často vie len jedno, firme sa darí a on potrebuje nové, prípadne ďalšie priestory. Investor zvyčajne aj tuší, koľko to asi bude stáť, akú investíciu si môže dovoliť, otázkou však zostáva vhodná lokalita. Či sa budovy rozrastú v súčasnom areáli alebo bude prípadne vhodnejšie presťahovať sa na nové miesto, ideálne s lepším dopravným napojením a pod. Variant sa zvyčajne ponúka nekonečne množstvo. Už v tejto fáze, kedy padá rozhodnutie s najväčším finančným dosahom, je kľúčové, vybrať si skúseného partnera, ktorý investora týmto stresujúcim procesom bude sprevádzať a dokáže zvoliť najekonomickejšiu a najzmysluplnejšiu variantu klientovi na mieru. Sídlo spoločnosti je element, ktorý v nás pri návšteve vytvára prvý dojem. David Mauder, jeden z konateľov spoločnosti PILART v Blansku na adresu architektúry svojej haly v článkupoznamenal:"priznáva Mauder.Je nutné prekonať zabehnuté klišé a uvedomiť si, že do práce architekta na poli priemyselnej architektúry už dávno nepatrí len dizajn kancelárií, aj keď je jej neoddeliteľnou súčasťou. Ing. arch. Adam Cifra hovorí o architektonickom stvárnení firemných priestorov ako o nástroji, ktorý motivuje k lepším výkonom a je dôsledkom spolupatričnosti a hrdosti či stotožnenia sa so svojím pracoviskom a zamestnávateľom. "Koncept od skúseného architekta je zárukou voľby jasnej a logickej dispozície pre hladký tok výrobných, obchodných či administratívnych procesov. Architekt Bačkor potvrdzuje z praxe, že klienti majú často pocit, že potrebujú spracovať len projekt, nepotrebujú architektúru. Aj jeden z najprogresívnejších businessmannov posledných rokov a spoluzakladateľ spoločnosti Apple, Steve Jobs povedal: "Bačkor na túto myšlienku nadväzuje a hovorí, že:podotýka na záver Juraj Bačkor zo spoločnosti DELTA Projektconsult Slovakia k téme industriálnej architektúry..