Kistler sa v Bratislave rozrastie o 40 softvérových profesionálov

Bratislava, 8. marec 2017 – Švajčiarska spoločnosť Kistler, svetový líder pre dynamické meracie systémy, plánuje v roku 2017 na Slovensku zvýšiť počet zamestnancov o 40 vysokokvalifikovaných IT vývojárov. Spoločnosť Kistler má dnes na Slovensku takmer 90 zamestnancov, ktorí sa podieľajú na vývoji technológií pre dynamické merania v oblasti výroby a vývoja. Senzory a súvisiace softvérové riešenia majú uplatnenie v monitoringu rôznorodých parametrov ako sú tlak, zrýchlenie, sila alebo krútiaci moment. Viaceré nové projekty pre svetových zákazníkov vytvoria v slovenskej pobočke priestor pre ďalších 40 skúsených špecialistov najmä na pozíciách softvérových vývojárov.C++ SW Developer .Senior Frontend DeveloperSenior Java DeveloperSenior ST Test DeveloperTest Automation Specialist.NET/C# DeveloperBratislavský tím sa podieľa na vývoji meracích systémov v sektoroch automotive, monitorovania výroby, optimalizácie a kontroly cestnej premávky. Slovenskí vývojári na projektoch spolupracujú s kolegami vo Švajčiarsku, USA, Nemecku a iných krajinách.Pre viac informácií o voľných pracovných miestach navštívte stránku:Kistler Group je globálnym lídrom v technológiách dynamického merania. Nástroje, ktoré vyvíjame, sa využívajú na analýzu fyzických procesov, kontrolu fungovania priemyselných aplikácií a optimalizáciu produktov. Vyvíjame a dodávame senzory, elektroniku a softvér so silným zázemím širokej ponuky služieb. S našimi zákazníkmi vyvíjame riešenia, ktoré umožňujú posúvať fyzické limity.Naše technológie merajú tlak, silu, zrýchlenie a krútiaci moment. Zariadenia a riešenia z našej ponuky fungujú vo vývoji a monitoringu motorov a ďalších systémov moderných vozidiel, produkcii plastov a spracovaní kovov. Vyvíjame a dodávame snímače, elektroniku a softvér a poskytujeme zázemie širokej ponuke podporných služieb. V skratke, komplexné riešenie, všetko na jednom mieste.O Kistler BratislavaKistler Bratislava, ktorý sa venuje vývoju softvéru pre unikátne riešenia materskej spoločnosti, disponuje špičkovým tímom softvérových profesionálov. Do vývojového procesu ustavične prinášame inovácie blízke technologickej hrane softvérových technológií.