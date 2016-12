Kiskovi sa nepozdáva jasličkový zákon, vrátil ho parlamentu

BRATISLAVA 21. decembra (WebNoviny.sk) - Prezident nepodpísal jasličkový zákon, ktorý parlament schválil koncom novembra. Zákon zavádzal novú sociálnu službu starostlivosti o deti do troch rokov v detských jasliach. Prezidentovi Andrejovi Kiskovi sa však nepozdáva spôsob, akým sa táto služba zavádza. Považuje ho za neprimerane diskriminačný voči niektorým skupinám rodičov a detí. Podľa prezidenta je preto nevyhnutné vytvoriť dostatočný priestor posúdiť túto problematiku nanovo a komplexne.



Kiska vo svojom odôvodnení vrátenia zákona o sociálnych službách parlamentu uvádza, že považuje za pozitívny signál, že po dlhom období faktickej nečinnosti a nezáujmu zo strany štátu o vytváranie podmienok pre starostlivosť o deti do troch rokov bol pripravený zákon, ktorého ambíciou je takúto verejnú službu definovať a regulovať. Schválený zákon je však podľa neho prejavom obmedzeného pohľadu jedného rezortu na starostlivosť o deti v ranom detstve.



Podľa schváleného zákona majú byť oprávnenými prijímateľmi len rodičia, resp. zákonní zástupcovia, ktorí vykonávajú zárobkovú činnosť, alebo študujú dennou formou na strednej či vysokej škole. Toto obmedzenie má podľa prezidenta pri zúženom chápaní služby štátu len ako sociálnej služby pre rodičov, ktorí pracujú alebo študujú, svoju vnútornú logiku. "Ale výhody starostlivosti a vzdelávania v ranom detstve nie sú viazané iba na to, že rodičia môžu chodiť do práce, alebo do školy, pretože majú možnosť umiestniť dieťa do detských jaslí," zdôraznila hlava štátu.



Podľa vráteného zákona malo byť sociálnou službou poskytovanie starostlivosti o dieťa do troch rokov veku v čase, keď rodič alebo iná osoba, ktorá má toto dieťa zverené do osobnej starostlivosti, vykonáva zárobkovú činnosť, alebo študuje na strednej škole alebo vysokej škole. Detské jasle by podľa tejto normy mohla prevádzkovať samospráva, živnostník, či nezisková organizácia. Prevádzka takýchto zariadení by však podliehala prísnym požiadavkám na hygienu, priestorové vybavenie, či ich personálne zabezpečenie.



Medzi podmienky prevádzkovania jaslí má patriť zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb na príslušnom vyššom územnom celku, priestorové a hygienické podmienky, kvalifikačné predpoklady, personálne štandardy, vecný rozsah poskytovaných odborných činností, obslužných činností a ďalších činností a spôsob ich vykonávania. Jasle nakoniec majú dostať dlhšie prechodné obdobie na splnenie povinnosti zabezpečiť bezbariérový prístup do zariadení do 1. januára 2019.