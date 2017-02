Kiska: Záväzok Slovenska voči NATO je potrebné naplniť

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 23. februára (WebNoviny.sk) – Záväzok Slovenska voči NATO je podľa prezidenta SR Andreja Kisku potrebné naplniť. Skonštatoval to vo štvrtok pre médiá počas pracovnej návštevy Akadémie ozbrojených síl Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši.



"Situácia vo svete sa určite nezjednodušuje a bezpečnosť a ochrana občanov je základnou úlohou štátu," zdôraznil s tým, že je našou povinnosťou naplniť to, k čomu sa naša vláda v rozpočte zaviazala z pohľadu Severoatlantickej aliancie..



"Na druhej strane je úlohou ministerstva, úlohou pána rektora pripraviť, ak tieto peniaze budú, aby boli skutočne plánované a efektívne využité k tomu, aby sme mali modernú armádu so skutočne profesionálnymi motivovanými vojakmi," dodal prezident Kiska. Poukázal tiež na potrebu modernizácie techniky. "Niektoré veci sa nevymenili za 40 rokov," dodal.



Minister obrany Peter Gajdoš potvrdil záujem dodržať záväzok zo summitov zvýšiť príspevok na armádu na 1,6 percenta HDP k roku 2020. Armáda podľa jej hlavného veliteľa stále požíva vysokú dôveru občanov. "Aby sme dostali do armády skutočných profesionálov, musíme jej vrátiť prestíž," dodal prezident s tým, že ľudia v nej musia byť adekvátne ohodnotení.



Akadémia ozbrojených síl Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši ako jediná na Slovensku pripravuje vzdelávanie vojakov. "Na prvý pohľad záujem o štúdium na našej akadémii je vysoký. Pred rokom sa na sto miest hlásilo približne 550 záujemcov. Pravda je, že tento pomer je relatívny, pretože veľká časť záujemcov stroskotá na fyzických a bezpečnostných testoch. Pred skúškou vedomostí tak zostane približne 200 záujemcov, ktorí postúpili do posledného kola. Cez to sito neprepadne dostatočne veľa ľudí, aby sme si mohli skutočne vyberať," dodal rektor akadémie Jozef Puttera.



Vedenie akadémie poskytlo prezidentovi informácie o štruktúre školy, podmienkach štúdia a formách vzdelávania. Priblížili mu tiež akreditované študijné programy, medzi ktoré patria Elektronické zbraňové systémy, Vojenské spojovacie a informačné systémy, Bezpečnosť a obrana štátu a Zbraňové systémy, zbrane a ich časti. Prezident SR si prezrel aj ukážky Simulačného centra Akadémie ozbrojených síl.