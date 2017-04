Kiska: Vzdelanie je základ riešenia rómskej problematiky. Ak majú Rómovia vzdelanie, nájde sa aj práca

IHĽANY 7. apríla (WebNoviny.sk) – Vzdelanie je základ riešenia rómskej problematiky, ak majú Rómovia vzdelanie, nájde sa aj práca, povedal v piatok prezident Andrej Kiska, ktorý v Ihľanoch (okr. Kežmarok) navštívil elokované pracovisko kežmarskej súkromnej Strednej odbornej školy Biela voda. Medzi jej žiakov prišiel pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov, ktorý pripadá na 8. apríla.



Na východ cestoval autom .



Prezident vyzdvihol pôsobenie tejto školy, ktorá podľa neho ponúka fungujúce riešenia rómskej otázky. Školu totiž navštevuje viac ako 420 žiakov, ktorý sem prišli nielen zo základných, ale aj špeciálnych škôl, dokopy ju už opustilo niekoľko stovák, pričom viac ako 80 percent z nich má prácu.





„Musíme sa ako krajina zamyslieť nad tým, aby v reálnom časovom úseku, najneskôr do desiatich rokov, mali aj deti zo sociálne znevýhodnených skupín porovnateľné výsledky v školách, ako majú ostatné deti,“ povedal v piatok prezident, ktorý tentokrát cestoval na východ limuzínou.



Žiaci miestnej školy mu odovzdali dary, ktoré sami vyrobili, ako napríklad rómsku vlajku, zásteru na varenie s jeho menom, ale aj obraz s názvom Edaj le čavorea, v preklade Matka s dieťaťom.





Škola sa zameriava na remeslá a služby



Ako v piatok vysvetlila zriaďovateľka Strednej odbornej školy a Súkromného odborného učilišťa Anna Jurgovjanová, na škole preferujú stupňovité vzdelávanie. „Berieme aj žiakov, ktorí končia v nižšom ako deviatom ročníku a z týchto si vychovávame svojich absolventov,“ uviedla.



Škola sa zameriava na remeslá a služby, svoje elokované pracoviská má v obciach, konkrétne v Ihľanoch navštevuje školu 50 študentov v štyroch odboroch.



„V spolupráci s obcami otvárame také učebné odbory, ktoré obec potrebuje, začíname stavebnou výrobou či spracovaním dreva, žiaci majú potom možnosť zamestnať sa buď v obciach alebo v podnikoch v okolí,“ povedala. Pripomenula, že viacerí absolventi školy študujú aj na vysokých školách, prípadne si robia doplnkové pedagogické štúdium.



SOŠ Biela založili 1.júla 2009



Šesťročnú spoluprácu s miestnou školou si pochvaľuje aj starosta Ihlian Ján Turek. „Poznám Rómov aj z iných obcí, ale u nás, v Ihľanoch, sú šikovní, dá sa s nimi pracovať a určite z nich budú ľudia vhodní do výroby, na prácu,“ povedal starosta obce, ktorej obyvateľstvo tvorí viac ako 75 percent je Rómov.



Strednú odbornú školu Biela voda založili 1.júla 2009, jej zriaďovateľom je nezávislá organizácia Carpe diem. Súkromná SOŠ v Kežmarku je netradičnou strednou školou so zameraním na výchovu a vzdelávanie v remeslách a službách formou alternatívnych prvkov vo výučbe. Môže sa pochváliť atraktívnymi učebnými odbormi otvorenými na základe mnohoročných skúseností a zaujímavých výsledkov.



Pracuje najmä so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovanej rómskej komunity. Odbory sú dopytovo orientované podľa požiadaviek pracovného trhu a lokality. V škole chcú vyvrátiť tvrdenia, že medzi rómskou mládežou rastie iba kriminalita, analfabetizmus a rasová neznášanlivosť, poukazujú na to, že práve vedením dokáže dosiahnuť vynikajúce výsledky.



