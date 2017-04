Kiska: Pri Rómoch nemôžeme ostať iba pri represiách, treba im nájsť prácu

Najväčšími problémami Brezna je podľa prezidenta Andreja Kisku a primátora mesta Tomáša Abela nezamestnanosť, dopravná infraštruktúra a rómska....

BREZNO 3. apríla (WebNoviny.sk) – Najväčšími problémami Brezna je podľa prezidenta Andreja Kisku a primátora mesta Tomáša Abela nezamestnanosť, dopravná infraštruktúra a rómska problematika, s ktorou je spojený aj nárast extrémizmu. Primárnym problémom je podľa hlavy štátu nárast extrémizmu v tomto meste a okolí, kde je aj veľa Rómov. V pondelok to uviedol pre médiá počas pracovnej cesty na Horehroní.



„To, že ľudia volia extrémistické strany, nie je to, že tí ľudia sú fašisti, ale sú proste nespokojní s tým, že sa neriešia problémy, ktoré oni denno-denne vidia. Nerieši sa kriminalita často spojená s Rómami a obrovský neporiadok. Pri rómskej problematike nemôžeme ostať iba pri represiách, ale musíme diskutovať o tom, čo pre nich aktívne spraviť,“ povedal Kiska. Existujú podľa neho dve riešenia: nájsť a dať im prácu a sústrediť sa na ich vzdelanie, aby si mohli nájsť prácu. .



Vyjadril sa aj k otázke využívania letky



Prezident pri návšteve na Mestskom úrade v Brezne podpísal aj zákon o amnestiách a vyjadril sa aj k aktuálnej otázke využívania lietadiel letky ministerstva vnútra: „Tak ako som od začiatku svojho pôsobenia rešpektoval vyjadrenia ministra vnútra a využíval vládnu letku, tak teraz opätovne rešpektujem žiadosť ministra vnútra o to, aby som obmedzil využitie vládnej letky. Ak by minister vnútra v sebe našiel odvahu a postavil sa pred verejnosť a skutočne povedal, ako celá táto situácia vznikla, tak celú túto kampaň proti prezidentovi by sme vôbec nemuseli mať“.





Prvou zastávkou prezidenta v rámci dnešnej návštevy Horehronia bolo položenie venca pri pamätníku padlých Brezňanov pri oslobodzovaní mesta počas druhej svetovej vojny. Na adresu Kotlebovcov ešte pred diskusiou so študentmi uviedol, že si „úprimne myslí, že pokiaľ Kotlebovci chcú prejaviť svoju nenávisť a agresivitu, tak je lepšie ak to spravia voči prezidentovi, ktorý má svoju ochranu, akoby mali toto prejavovať na mamičkách s kočíkmi, na mladých ľuďoch, na rodinách len preto, že majú inú farbu pleti, alebo sú iného vierovyznania“.



V Brezne chýba podnikateľský duch



Kiska rokoval aj s primátorom Brezna Tomášom Abelom o tom, čím mesto žije. V Brezne chýba podľa Kisku podnikateľský duch a najväčšími zamestnávateľmi sú nemocnica, mesto, školy. Oceňuje preto snahu mesta podporovať podnikanie budovaním infraštruktúry a priemyselným parkom, aby sa tu podarilo dotiahnuť súkromné spoločnosti.



V ďalšom programe sa stretol s vedením Gymnázia Jána Chalupku a Hotelovej a Obchodnej akadémie na pôde gymnázia a potom absolvoval diskusiu so študentmi týchto škôl. Na besede študentom ozrejmil svoje dôvody, prečo sa rád s mladými ľuďmi rozpráva. Má na to dva dôvody. Jedným je, že za 15 - 20 rokov budú riadiť našu spoločnosť, a druhým, že podľa toho, ako ju budú riadiť, bude naša krajina vyzerať.



Na záver navštívil prezident Konzultačné pracovisko Centra právnej pomoci v Brezne, kde diskutovali so zamestnancami o problematike exekúcií a novoprijatom zákone o osobných bankrotoch a o pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli v takýchto problémoch.