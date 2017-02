Kiska: Amáda nie je v dobrej forme, neplníme si záväzky

BRATISLAVA 31. januára (WebNoviny.sk) - Ozbrojené sily SR nie sú v dobrej forme a Slovensko v oblasti bezpečnosti mešká s väčšinou záväzkov. Vyhlásil dnes pred médiami vrchný veliteľ OS SR prezident Andrej Kiska po veliteľskom zhromaždení náčelníka Generálneho štábu SR, kde bol vyhodnotený výcvikový rok 2016 a odprezentované úlohy na rok 2017.



Ide o dlhodobý problém .



Ako Kiska dodal, ide o dlhodobý problém a nič sa nedá prikrášľovať. Slovensko si neplní svoje záväzky voči aliancii vrátane výšky príspevku, ktorý by sme mali dať na obranu. Prezident vyhlásil, že "podvádzame našu obranyschopnosť aj občanov, a nehovoríme, ako na tom naša obrana a bezpečnosť je. Podvádzame aj vojakov, lebo stále im len niečo sľubujeme." Kiska zároveň dodal, že nepozoruje ani dostatočnú vôľu, aby sme tento stav zmenili, nevidí žiaden kredibilný plán, aby sa splnili záväzky, a preto cítil povinnosť ozvať sa.



Zároveň súčasného ministra obrany Petra Gajdoša požiadal, aby na vláde v tomto smere kládol naliehavo otázky a aby pritiahol ich pozornosť. Prezident Kiska zároveň vyzdvihol prácu vojakov a zdôraznil, že nemá žiadne pochybnosti o ich vlastenectve a o tom, že absolútna väčšina z nich sa snaží plniť si svoje úlohy. Vojaci podľa neho robia Slovensku česť v zahraničí, aj doma robia, čo sa dá. Poďakoval im aj za pomoc civilnému obyvateľstvu. Na druhej strane upozornil, že za 2,5 roka, čo je vo funkcii, videl s akou technikou pracujú. "Tá je často staršia ako vek vojakov v službe. Chce to veľkú vieru v profesiu, keď človek pracuje v takýchto podmienkach," povedal Kiska.



Tento rok je rokom pravdy



Prezident preto zopakoval, že tento rok považuje za rok pravdy aj v oblasti bezpečnosti a za skutočne dôležité označil presadzovanie modernizačných plánov našich ozbrojených zložiek. Hovoril aj o mechanizovanej brigáde, ktorá je kľúčovým záväzkom voči spojencom a s jej prípravou meškáme už sedem rokov, a nevyzerá to podľa neho vôbec dobre.



Náčelník generálneho štábu Milan Maxim v tejto súvislosti priznal, že je problém s technikou aj s personálom. Zdôraznil ale, že sa robia systémové opatrenia a podľa neho súčasný minister obrany Peter Gajdoš "vie o čo ide a robia sa pozitívne zmeny". Gajdoš zdôraznil, že jeho hlavnou úlohou a heslom je "Všetko pre vojaka". V tomto duchu bol prepracovaný aj plán obstarávania. Uviedol, že tento rok bude všetko sústredené na zabezpečenie mechanizovanej brigády, aj keď pripustil, že ani tento rok táto úloha nebude splnená na 100 percent. Rezort podľa neho pripravuje dlhodobý plán rozvoja OS SR a plánujú ho predstaviť v polovici roka, aby koalícia aj opozícia vedela, kam ozbrojené sily smerujú.