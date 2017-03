Kiska vyzýva koalíciu, aby sprísnila výber kandidátov na sudcov

Prezident Andrej Kiska rešpektuje stanovisko Benátskej komisie a bude v prípade vymenovania ústavných sudcov konať hneď, ako Ústavný súd SR....

BRATISLAVA 13. marca (WebNoviny.sk) – Prezident Andrej Kiska rešpektuje stanovisko Benátskej komisie a bude v prípade vymenovania ústavných sudcov konať hneď, ako Ústavný súd SR rozhodne o sťažnostiach kandidátov. Teda vtedy, keď bude jasné, ktorí z pôvodných kandidátov sú stále kandidátmi.



V stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytol prezidentov hovorca Roman Krpelan, prezident zároveň vyzýva predsedov koaličných strán, aby bezodkladne splnili svoj sľub občanom a sprísnili výber kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR..



Zaviazali sa k tomu v Programovom vyhlásení vlády a sprísnenie výberu odporúča vo svojom stanovisku aj Benátska komisia, dodal Krpelan.



Danko vyzval Kisku aby nečakal ani minútu



Predstavitelia vládnej koalície v pondelok vyzvali prezidenta Kisku, aby neignoroval návrhy na kandidátov na ústavných sudcov a aby ich vymenoval. Ako povedal v pondelok po rokovaní Koaličnej rady predseda vlády Robert Fico (Smer-SD), prezident Kiska „nevymenovaním sudcov z navrhnutých kandidátov hrubo porušuje ústavu“.





„Podľa ústavy má zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov, a to sa nedialo,“ povedal Fico a dodal, že „prezident hrubo porušoval ústavu aj tým, že na základe rozhodnutia ústavného súdu vstúpil do základných práv a slobôd kandidátov. Po tom, čo Benátska komisia zaslala svoje odporúčanie prezidentovi."



Fico Kisku vyzýva, aby vymenoval všetkých troch chýbajúcich ústavných sudcov. „Najprv z pätice vymenuje dvoch, a potom jedného z dvojice Jana Laššáková a Mojmír Mamojka (obaja Smer-SD),“ dodal Fico s tým, že Benátska komisia dala podľa neho za pravdu postoju vlády SR.



Predseda SNS a predseda parlamentu Andrej Danko vyzval prezidenta Kisku, aby v otázke vymenovania ústavných sudcov nečakal ani minútu. „Rozhodnutie Benátskej komisie vítam a oceňujem ich postoj. Preto nechápem rozhodnutie prezidentskej kancelárie a prezidenta stále odďaľovať naplnenie zákona. Prezident musí dodržiavať ústavu. Verejne na neho apelujem, aby tak urobil,“ povedal Danko.



Prezident privítal odporúčanie Benátskej komisie



Benátska komisia, ktorú vlani v decembri prezident Andrej Kiska požiadal o nezávislú analýzu ústavného sporu, prijala stanovisko, ktorým na otázky hlavy štátu priamo neodpovedala.



Prezident sa na komisiu obrátil v spore o tom, či sa výklad ústavy v prípade nevymenovania kandidáta na generálneho prokurátora vzťahuje aj na kandidátov na sudcov ústavného súdu. Agentúru SITA o tom informoval hovorca prezidenta Roman Krpelan. Podľa neho komisia odkázala prezidenta na právne neplnohodnotný názor väčšiny pléna ústavného súdu, ktorým v roku 2015 odôvodnil odmietnutie návrhu hlavy štátu na všeobecne záväzný výklad ústavy.



Prezident privítal odporúčanie Benátskej komisie, aby Národná rada SR novelou ústavy sprísnila podmienky a proces výberu kandidátov na sudcov ústavného súdu. Ústavnému súdu v súčasnosti chýbajú traja sudcovia. Prezident odmieta vymenovať kandidátov zvolených ešte predchádzajúcim parlamentom.



Predseda NR SR Danko v januári uviedol, že nemôže vyhlásiť ďalšie kolo volieb, keďže parlament si zvolením dvojnásobného počtu kandidátov na uvoľnené miesta sudcov ústavného súdu v pôvodnej voľbe svoju povinnosť už splnil. Na novele ústavy, ktorá by patovú situáciu riešila, sa zatiaľ strany nedohodli.







,