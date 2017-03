Kiska víta dohodu koalície o zrušení Mečiarových amnestií, očakáva, že snaha je úprimná

Prezident Andrej Kiska očakáva, že snaha koalície zrušiť Mečiarove amnestie je úprimná. „Mečiarove amnestie, únos prezidentovho....

BRATISLAVA/LIPTOV 14. marca (WebNoviny.sk) – Prezident Andrej Kiska očakáva, že snaha koalície zrušiť Mečiarove amnestie je úprimná.



„Mečiarove amnestie, únos prezidentovho syna a vražda Roberta Remiáša sú obrovskou traumou našej spoločnosti a túto traumu musíme vyriešiť. Na to, ako ju vyriešiť, máme už názor 26 špičkových odborníkov v oblasti justície. Vieme, že drvivá väčšina ľudí odsudzuje Mečiarove amnestie a chcú, aby boli zrušené. Preto vítam, že dnes sa aj koalícia dohodla, že bude pripravovať kroky na to, aby amnestie boli zrušené. A ja len teraz očakávam to, že skutočne táto snaha je úprimná a že povedie skutočne k tomu, aby spravodlivosť bola naplnená,“ povedal prezident Andrej Kiska v reakcii na dohodu koaličných strán na postupe na zrušenie Mečiarových amnestií..





Predložia ústavné riešenie



Ako po rokovaní Koaličnej rady informoval predseda vlády Robert Fico vláda predstaví návrh na ústavné zrušenie Mečiarových amnestií v stredu. „V stredu na vláde predložíme ústavné riešenie, ako je možné zrušiť amnestie. Došlo medzi nami k dohode, ktorá umožňuje schváliť na rokovaní vlády novelizáciu ústavy a príslušné rozhodnutie, ktoré bude viesť k zrušeniu,“ povedal Fico s tým, že teraz sa ukáže, či opozícii skutočne ide o zrušenie amnestií, alebo len o politikárčenie. Dodal, že bližšie bude informovať v stredu ráno pred rokovaním vlády na tlačovej besede. „Rozhodli sme sa ústavnou cestou pristúpiť k zrušeniu amnestií,“ uviedol predseda vlády.



Koaličné strany sa dnes dohodli na postupe, ktorý podľa predsedu vlády rešpektuje Ústavu SR. Avšak Fico si je vedomý, že bez podpory opozície v parlamente ich návrh neschvália, keďže je potrebná ústavná väčšina. „Ale deklarujeme, že sme schopní pristúpiť k hlasovaniu o zrušení amnestií. Očakávam, že naše návrhy budú vnímané ako cesta k zrušeniu amnestií. Do týždňa môžu byť schválené všetky potrebné kroky. Toto je téma veľmi politická, morálna. Chceme, aby riešenia boli ústavne čisté. Dnes sme za účasti právnikov takéto riešenia navrhli. Možno už v prvý týždeň zasadnutia parlamentu budú Mečiarove amnestie zrušené,“ dodal premiér.





Amnestie bude riešiť parlament



O zrušení Mečiarových amnestií bude parlament rokovať už na budúci týždeň na marcovej schôdzi NR SR. Poslanci v decembri posunuli do druhého čítania návrh poslanca Jána Budaja (OĽaNO) na zrušenie Mečiarových amnestií.



Návrh podporili okrem opozičných aj všetci prítomní poslanci za koaličnú stranu Most-Híd. Budajovi ide o amnestie udelené bývalým predsedom vlády Slovenskej republiky Vladimírom Mečiarom, ktorý vykonával niektoré oprávnenia prezidenta Slovenskej republiky v roku 1998.