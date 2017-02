Kiska svoju podobizeň do videoreklamy neposkytol

BRATISLAVA 7. februára (WebNoviny.sk) - Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií neprijal uznesenie a nezačal konanie voči prezidentovi Andrejovi Kiskovi.



"Predmetom podnetu bolo, či daný verejný funkcionár neposkytol svoju podobizeň na reklamu v rámci videa. Keďže výbor neprijal uznesenie, tak o tom nebudeme ani rozhodovať," vysvetlil predseda výboru Martin Poliačik (SaS) s tým, že hoci podľa neho ústavný zákon porušený nebol, konanie mal výbor otvoriť. "Neviem si predstaviť dokazovanie úmyslu robiť reklamu firme zo strany prezidenta. Mali sme sa na tomto zhodnúť a mali sme prijať nejaký výklad zákona, na základe ktorého by sme v budúcich konaniach mohli postupovať," dodal Poliačik. .



Podnet na začatie konania podal na výbor aktivista Martin Daňo. Išlo o video, v ktorom bol prezident, zverejnené na stránke istej firmy. Zároveň odkaz na toto video použil prezident na svojej oficiálnej stránke na sociálnej sieti.



Podpredseda výboru Juraj Blanár (Smer-SD) sa vyjadril, že podnet je podnetom na to, aby pri novele ústavného zákona mali na zreteli aj takéto konanie politikov. "Mali by sme sa zamerať aj na to, čo je konanie politika v prospech danej firmy. Aj politik má mať priestor na to, aby mohol byť s niekým spriaznený," povedal Blanár.