BRATISLAVA 10. januára (WebNoviny.sk) - Kiska obedoval s exprezidentmi, hovorili aj o extrémizme. Stav Slovenska, ale aj extrémizmus, boli témami dnešného obeda prezidenta Andreja Kisku s bývalými hlavami štátu Rudolfom Schusterom a Ivanom Gašparovičom.



Kiska sa pýtal na ich názory a skúsenosti



Ako povedal Kiska pre médiá po skončení obeda, atmosféra bola veľmi priateľská a živá. "Zaujímal ma ich názor, ako oni vidia, čo sa v našej spoločnosti deje, čo môžeme čakať, čo nie," povedal súčasný prezident s tým, že sa dotkli aj témy sudcov, ale aj toho, aké je to byť prezidentom na penzii.







"Veľmi ma zaujímal prezident Schuster so svojimi výletmi a , žiaľ, s neuskutočneným snom ísť s ruskou výpravou na severný pól," dodal Kiska. Jemu, ale aj exprezidentom, je ľúto, že tento rok ich bolo o jedného menej.



Exprezidenti potvrdili, že Kiska sa pýtal na ich názory a skúsenosti. "Rozprávali sme sa aj o tom, čo zaujíma možno len nás troch, ale aj o tom, čo možno zaujíma občanov. Hovorili sme aj o súčasnej situácii, o možných výsledkoch budúcich volieb županov, zhodnotili sme tak stručne súčasnú situáciu na Slovensku," potvrdil Gašparovič.



Gašparovičova predstava o malom sekretariáte



Podľa Schustera je prezident Kiska chytrý, pretože sa iba pýta, ale svoj názor nehovorí. Myslí si, že súčasného prezidenta úprimne zaujíma ich názor a ocenil, že sa stretávajú tak často. Schuster tiež dodal, že pri rozhodovaniach treba počúvať aj poradcov, ale patrične.



"Prezident je vážna funkcia, aj keď častokrát sa zhadzuje, že má iba reprezentatívnu funkciu. Ale prezident rozhoduje o veľa vážnych veciach a potrebuje k tomu aj poradcov, ale závisí od neho, aký názor si vyberie. To najťažšie v politike je vedieť vyhodnotiť situáciu, aké dopady budú tie rozhodnutia, ktoré urobíte, mať. Ak neviete vyhodnotiť dopady, tak rozhodnutie skoro nikdy nebudú správne," povedal Gašparovič. Zároveň mu je ľúto, že exprezident na Slovensku nemá pozíciu, aby dokázal ďalej poskytovať svoje skúsenosti.



V súčasnosti bývalí prezidenti Slovenska podľa Gašparoviča nemajú nikoho, kto by im pomohol s ich agendou. "Nič bombastické, taký malý sekretariát, aby mal aspoň jedného človeka, ktorý mu pomáha pri práci," priblížil svoju predstavu Gašparovič. "Oproti prezidentom v zahraničí, či je to v Poľsku, Maďarsku, vo Viedni, je slovenský prezident vo veľkej nevýhode, pokiaľ by chcel a mal vôľu sa ešte angažovať do spoločenského života," myslí si bývalý dvojnásobný prezident.